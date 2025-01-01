Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган и скрипка. Итальянские каникулы

Италия в сердце Петербурга: Концерт, который нельзя пропустить

Возможно ли отправиться в Италию, не покидая Северной столицы? Эта удивительная страна ассоциируется с ярким солнцем, жизнерадостным характером, спелым винограду и молодым вином. Мы вспоминаем зажигательную тарантеллу и высокое искусство, проявляющееся в современном дизайне, итальянском кинематографе и гениальных творениях эпохи Возрождения.

Отголоски этой легендарной эпохи можно увидеть и услышать в творчестве итальянских классиков. Сегодня на сцене прозвучат произведения таких выдающихся композиторов, как:

Антонио Вивальди

Николо Паганини

Томазо Витали

Эти гениальные музыканты оставили неизгладимый след в мировой культуре, и их произведения согреют ваши сердца божественными звуками уже этим вечером.

Не упустите возможность прикоснуться к великолепию Италии, оставаясь на берегах Невы. Пусть наш концерт в середине лета станет первым шагом к долгожданной встрече с любимой многими страной!