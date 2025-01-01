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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган и скрипка. Итальянские каникулы
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган и скрипка. Итальянские каникулы

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган и скрипка. Итальянские каникулы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Италия в сердце Петербурга: Концерт, который нельзя пропустить

Возможно ли отправиться в Италию, не покидая Северной столицы? Эта удивительная страна ассоциируется с ярким солнцем, жизнерадостным характером, спелым винограду и молодым вином. Мы вспоминаем зажигательную тарантеллу и высокое искусство, проявляющееся в современном дизайне, итальянском кинематографе и гениальных творениях эпохи Возрождения.

Отголоски этой легендарной эпохи можно увидеть и услышать в творчестве итальянских классиков. Сегодня на сцене прозвучат произведения таких выдающихся композиторов, как:

  • Антонио Вивальди
  • Николо Паганини
  • Томазо Витали

Эти гениальные музыканты оставили неизгладимый след в мировой культуре, и их произведения согреют ваши сердца божественными звуками уже этим вечером.

Не упустите возможность прикоснуться к великолепию Италии, оставаясь на берегах Невы. Пусть наш концерт в середине лета станет первым шагом к долгожданной встрече с любимой многими страной!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽

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