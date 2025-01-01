Концерт классической музыки в легендарном соборе

Шедевры выдающихся композиторов, составляющие программу этого концерта, существуют в многочисленных оркестровках, переложениях и аранжировках. Эта музыка сумела покорить сердца публики и на протяжении столетий пользуется неизменной любовью слушателей и исполнителей.

Притягательное, торжественное звучание органа и незабываемые художественные образы, созданные божественным гением старых мастеров, объединятся в едином пространстве легендарного собора. Это создаст уникальную атмосферу, которая неизменно возникает там, где гармонично соседствуют музыка и живопись.

Величие классического искусства

Новая встреча с давно знакомыми произведениями позволит ещё раз убедиться в величии и непреходящей актуальности классического искусства. Концерт будет сопровождаться уникальной инсталляцией, посвященной живописи Винсента Ван Гога. Этот тревожный гений оставил миру более 2100 работ всего за 10 лет, что делает его одним из самых продуктивных художников в истории.

Пусть любимая музыка, вдохновенное исполнение и знакомые образы, соединившись сегодня в пространстве старинного собора, подарят вам отличное настроение.