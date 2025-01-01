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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган и мультимедийная инсталляция
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган и мультимедийная инсталляция

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган и мультимедийная инсталляция

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки в легендарном соборе

Шедевры выдающихся композиторов, составляющие программу этого концерта, существуют в многочисленных оркестровках, переложениях и аранжировках. Эта музыка сумела покорить сердца публики и на протяжении столетий пользуется неизменной любовью слушателей и исполнителей.

Притягательное, торжественное звучание органа и незабываемые художественные образы, созданные божественным гением старых мастеров, объединятся в едином пространстве легендарного собора. Это создаст уникальную атмосферу, которая неизменно возникает там, где гармонично соседствуют музыка и живопись.

Величие классического искусства

Новая встреча с давно знакомыми произведениями позволит ещё раз убедиться в величии и непреходящей актуальности классического искусства. Концерт будет сопровождаться уникальной инсталляцией, посвященной живописи Винсента Ван Гога. Этот тревожный гений оставил миру более 2100 работ всего за 10 лет, что делает его одним из самых продуктивных художников в истории.

Пусть любимая музыка, вдохновенное исполнение и знакомые образы, соединившись сегодня в пространстве старинного собора, подарят вам отличное настроение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1000 ₽

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