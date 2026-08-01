Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Старинный орган, дудук и голос в Соборе. Аве Мария

Концерт «Аве Мария»: Искусство, которое переживает века

«Аве Мария» — первые слова одной из самых известных католических молитв, восходящей к Евангелию от Луки. Словно маяк для верующих, образ Девы Марии всегда вызывал трепет и надежду на чудо. Неудивительно, что это сакральное произведение привлекало внимание множества композиторов на протяжении веков.

Выдающиеся мастера писали свои версии «Аве Мария» более пятидесяти раз. Среди них — Иоганн Себастьяна Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Ференц Лист, Шарль Гуно и Франц Шуберт. Особое внимание стоит уделить шедевру Шуберта, созданному в 1825 году на берегу живописного озера Траун в Австрии. Это произведение стало частью вокального цикла, вдохновленного поэмой «Дева Озера» Вальтера Скотта.

Музыка, написанная Шубертом, завораживает и в то же время успокаивает. Она начинает с обращения к Деве Марии — герой поэмы просит ее о заступничестве. С тех пор «Аве Мария» завоевала сердца слушателей и исполнителей, становясь одним из любимых произведений классической музыки.

Исполнители

Татьяна Ланская — сопрано

Ольга Котлярова — орган

Аргишти — армянский дудук

Программа концерта

В рамках концерта будут исполнены произведения:

И. С. Бах

А. Вивальди

Г. Ф. Гендель

Г. Перселл

Ф. Шуберт

Г. Форе

Армянские традиционные мелодии

Этот концерт — подтверждение вечного присутствия классики в современном культурном пространстве. Музыка, подобно «Аве Мария», умудряется сохранять свой высокий посыл и находит живой отклик в сердцах зрителей.