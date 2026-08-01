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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Сказка с органом и песочной анимацией «Волшебник изумрудного города»
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Сказка с органом и песочной анимацией «Волшебник изумрудного города»

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Сказка с органом и песочной анимацией «Волшебник изумрудного города»

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебные приключения с Элли и Тотошкой

Уважаемые театральные зрители! Приглашаем вас на удивительное представление, которое перенесёт вас в мир одного из самых известных детских приключений. Вместе с девочкой Элли из Канзаса и её верным псом Тотошкой мы пройдём по Дороге из жёлтого кирпича.

Удивительные встречи и приключения

На нашем пути нас ожидают невероятные приключения! Мы встретим множество персонажей, преодолеем коварных врагов и преодолеем непреодолимые препятствия. Это не просто спектакль, а настоящая история о дружбе, храбрости и вере в себя.

Зажигаем на сцене

На нашем концерте вас ждут:

  • Чудесный рассказчик, который оживит знакомые истории;
  • Прекрасная музыка, в исполнении лауреатки международных конкурсов;
  • Любимые герои, которые будут показаны в яркой песочной анимации.

Исполнители

Наш концерт состоится при участии:

  • Татьяна Петровская - мастер песочной анимации;
  • Дмитрий Зверев - художественное слово;
  • Ольга Котлярова - орган.

Музыкальная программа

В репертуаре прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

  • М. Мусоргский,
  • П. Чайковский,
  • А. Скрябин,
  • Дж. Гершвин.

Приходите и откройте для себя секреты успеха на жизненном пути вместе с Элли и её верным другом. Мы уверены, что это представление не оставит вас равнодушными!

Купить билет на концерт Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Сказка с органом и песочной анимацией «Волшебник изумрудного города»

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Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
17:00
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от 1000 ₽
20 сентября воскресенье
17:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
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