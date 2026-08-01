Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Сказка с органом и песочной анимацией «Волшебник изумрудного города»

Уважаемые театральные зрители! Приглашаем вас на удивительное представление, которое перенесёт вас в мир одного из самых известных детских приключений. Вместе с девочкой Элли из Канзаса и её верным псом Тотошкой мы пройдём по Дороге из жёлтого кирпича.
На нашем пути нас ожидают невероятные приключения! Мы встретим множество персонажей, преодолеем коварных врагов и преодолеем непреодолимые препятствия. Это не просто спектакль, а настоящая история о дружбе, храбрости и вере в себя.
На нашем концерте вас ждут:
Наш концерт состоится при участии:
В репертуаре прозвучат произведения таких великих композиторов, как:
Приходите и откройте для себя секреты успеха на жизненном пути вместе с Элли и её верным другом. Мы уверены, что это представление не оставит вас равнодушными!