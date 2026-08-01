Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Сказка с органом и песочной анимацией «Волшебник изумрудного города»

Волшебные приключения с Элли и Тотошкой

Уважаемые театральные зрители! Приглашаем вас на удивительное представление, которое перенесёт вас в мир одного из самых известных детских приключений. Вместе с девочкой Элли из Канзаса и её верным псом Тотошкой мы пройдём по Дороге из жёлтого кирпича.

Удивительные встречи и приключения

На нашем пути нас ожидают невероятные приключения! Мы встретим множество персонажей, преодолеем коварных врагов и преодолеем непреодолимые препятствия. Это не просто спектакль, а настоящая история о дружбе, храбрости и вере в себя.

Зажигаем на сцене

На нашем концерте вас ждут:

Чудесный рассказчик, который оживит знакомые истории;

Прекрасная музыка, в исполнении лауреатки международных конкурсов;

Любимые герои, которые будут показаны в яркой песочной анимации.

Исполнители

Наш концерт состоится при участии:

Татьяна Петровская - мастер песочной анимации;

- мастер песочной анимации; Дмитрий Зверев - художественное слово;

- художественное слово; Ольга Котлярова - орган.

Музыкальная программа

В репертуаре прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

М. Мусоргский,

П. Чайковский,

А. Скрябин,

Дж. Гершвин.

Приходите и откройте для себя секреты успеха на жизненном пути вместе с Элли и её верным другом. Мы уверены, что это представление не оставит вас равнодушными!