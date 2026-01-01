Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры Поля Мориа, Стинга, Клайдермана, Джеймса Ласта

Концерт в Петрикирхе

Приготовьтесь к уникальному концерту, который принесет вам воспоминания о лучших музыкальных моментах из детства. На сцене прозвучат знаменитые композиции, созданные легендарными композиторами Полем Мориа и Джеймсом (Гансом) Ластом. Их творческий путь начался с раннего возраста, и к настоящему времени эти музыканты подарили миру десятки известных эстрадных и кино-хитов.

Оркестры, созданные Мориа и Ластом, задали новые стандарты в эстрадном исполнении и совершали мировые туры, которые ставили рекорды по популярности. Записи оркестра Джеймса Ласта разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров, а оркестр Поля Мориа создавал настоящие аншлаги, выступая дважды за один день на одной площадке.

Оба музыканта успешно сочетали разнообразные музыкальные жанры — от классической музыки до джаза — и везде проявляли свой талант и виртуозность. Их творчество продолжает вдохновлять новое поколение исполнителей. Примером этого является Гордон Самнер, более известный как Sting. Его хиты, такие как «Every Breath You Take», стали неотъемлемой частью современного поп-музыки и были услышаны более 10 миллионов раз только в американском радиоэфире.

В концерте вы сможете вновь насладиться этими легендарными композициями, которые уже давно покорили сердца зрителей по всему миру. Исполнители: лауреаты международных конкурсов — Ольга Котлярова (орган) и фортепианный дуэт фонда «Бельканто» — Мария Ковалевская и Наталья Максимова.