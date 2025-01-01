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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки. Органная версия
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки. Органная версия

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки. Органная версия

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт, посвящённый киномузыке в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке – удивительному жанру, возникшему благодаря кинематографу. Трудно представить шедевры кино без музыкального сопровождения, которое передаёт невидимые эмоции и чувства, проникая в самое сердце зрителя.

Музыка, лишённая видеоряда, остаётся самодостаточной. Знаменитые и легендарные музыкальные темы давно вышли за пределы экранов, радуя не только киноманов, но и истинных ценителей прекрасного. Композиторы с мировым признанием вложили в свои произведения талант и страсть к искусству, создавая шедевры, которые остаются в памяти навсегда.

Что услышите на концерте?

На мероприятии вы сможете насладиться широко известными музыкальными произведениями, которые напомнят о великолепных фильмах и подарят вам прекрасное настроение. Окунитесь в романтичную атмосферу и зарядитесь позитивными эмоциями!

Интересные факты о киномузыке

  • Музыка к фильмам часто становится культовой и может завоевать не одну награду.
  • Некоторые композиторы, такие как Джон Уильямс и Генри Манчини, стали легендами благодаря своим кинематографическим работам.
  • Киномузыка может вызывать яркие эмоции и ассоциации, даже если вы не видели сам фильм.

Не упустите возможность погрузиться в мир кино и музыки – ждём вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽

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