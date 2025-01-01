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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки. Органная версия
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки. Органная версия

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки. Органная версия

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт, посвящённый киномузыке

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который обязан своим рождением кинематографу. Трудно представить себе шедевры кино без музыки. Она передаёт эмоции и ощущения, создавая невидимую, но ощутимую связь между зрителем и происходящим на экране.

Музыка, которая оживляет кадры

Если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, результат будет обеднён. Тем не менее, музыка кино, исполненная в концертном зале, становится самодостаточной. Знаменитые, а порой даже легендарные музыкальные темы, перешагнули границы экрана и теперь восхищают не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей хорошей музыки.

Таланты композиторов

Композиторы с мировым признанием вложили в свои шедевры талант и страсть к искусству. На концерте вы услышите широко известные сочинения, которые напомнят о великолепных фильмах и, несомненно, подарят вам прекрасное настроение.

Неповторимая атмосфера

Окунитесь в романтичную атмосферу, зарядитесь позитивными эмоциями и насладитесь музыкой, которая сделала кино ещё более волшебным!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽

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