Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки. Органная версия

Концерт, посвящённый киномузыке

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который обязан своим рождением кинематографу. Трудно представить себе шедевры кино без музыки. Она передаёт эмоции и ощущения, создавая невидимую, но ощутимую связь между зрителем и происходящим на экране.

Музыка, которая оживляет кадры

Если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, результат будет обеднён. Тем не менее, музыка кино, исполненная в концертном зале, становится самодостаточной. Знаменитые, а порой даже легендарные музыкальные темы, перешагнули границы экрана и теперь восхищают не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей хорошей музыки.

Таланты композиторов

Композиторы с мировым признанием вложили в свои шедевры талант и страсть к искусству. На концерте вы услышите широко известные сочинения, которые напомнят о великолепных фильмах и, несомненно, подарят вам прекрасное настроение.

Неповторимая атмосфера

Окунитесь в романтичную атмосферу, зарядитесь позитивными эмоциями и насладитесь музыкой, которая сделала кино ещё более волшебным!