Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Амели, Пираты Карибского моря, Ирония судьбы
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Амели, Пираты Карибского моря, Ирония судьбы

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Амели, Пираты Карибского моря, Ирония судьбы

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки в Петрикирхе: погружение в мир звукового искусства

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который возник благодаря искусству кино. Музыка в кино передаёт эмоции и настроения, создавая атмосферу, которая делает фильмы незабываемыми.

Музыка, которая оживляет экран

Трудно представить шедевры кино без музыкального сопровождения. Музыка передаёт то, что нельзя увидеть: она затрагивает чувства и погружает зрителя в мир фильма. Без неё видеоряд теряет свою силу и выразительность.

Концертная версия киномузыки

Тем не менее, музыка кино сама по себе является самостоятельным искусством. Знаменитые и легендарные музыкальные темы вышли за пределы экранов и завоевали сердца не только киноманов, но и истинных ценителей музыки. Композиторы, создавшие эти шедевры, вложили в них свой талант и страсть, что делает каждое исполнение поистине незабываемым.

Выдающиеся произведения и прекрасное настроение

На концерте вы услышите множество известных сочинений, которые мгновенно напомнят вам о великолепных фильмах. Эти музыкальные моменты подарят вам прекрасное настроение и позволят окунуться в романтичную атмосферу. Зарядитесь позитивными эмоциями и насладитесь великолепием музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Sahalin
16+
Рок
Sahalin
31 октября в 19:00 Douglas
от 1400 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
2 августа в 20:30 Квартира 8
от 900 ₽
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
18 сентября в 20:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше