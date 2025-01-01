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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Концерт с мультимедийной инсталляцией. Гитара Андалусии и орган
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Концерт с мультимедийной инсталляцией. Гитара Андалусии и орган

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Концерт с мультимедийной инсталляцией. Гитара Андалусии и орган

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возрождение испанской музыки: концерт в Петрикирхе

На рубеже XIX-XX веков Энрике Гранадос стал одним из главных борцов за возрождение испанской национальной музыки. Он отстаивал эстетические принципы музыкальной культуры своей страны, подняв испанскую композиторскую школу на новый уровень.

Стиль Гранадоса

Созданный им стиль представляет собой органичный синтез новой западноевропейской музыки с испанскими традициями. Это привело к заслуженной славе и мировой известности композитора. Его музыка, наполненная яркими мелодиями и ритмами, продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру.

Влияние на других композиторов

Композиторы, работавшие в схожей манере, часто использовали в своих сочинениях приёмы, близкие к гитарным. Музыка Гранадоса и Исаака Альбениса, первого из латиноамериканских виртуозов, покорившего Европу, давно завоевала сердца гитаристов и любителей классической музыки.

Интересные факты

  • Гранадос был не только композитором, но и пианистом, что оказало влияние на его музыкальный стиль.
  • В его произведениях часто присутствуют элементы фламенко, что делает их особенно близкими испанской культуре.
  • Спектакли, основанные на его музыке, отличаются яркими визуальными образами и эмоциональной насыщенностью.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который перенесет вас в мир испанской музыкальной культуры конца XIX века!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1000 ₽

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