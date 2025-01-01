Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Концерт с мультимедийной инсталляцией. Гитара Андалусии и орган

На рубеже XIX-XX веков Энрике Гранадос стал одним из главных борцов за возрождение испанской национальной музыки. Он отстаивал эстетические принципы музыкальной культуры своей страны, подняв испанскую композиторскую школу на новый уровень.
Созданный им стиль представляет собой органичный синтез новой западноевропейской музыки с испанскими традициями. Это привело к заслуженной славе и мировой известности композитора. Его музыка, наполненная яркими мелодиями и ритмами, продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру.
Композиторы, работавшие в схожей манере, часто использовали в своих сочинениях приёмы, близкие к гитарным. Музыка Гранадоса и Исаака Альбениса, первого из латиноамериканских виртуозов, покорившего Европу, давно завоевала сердца гитаристов и любителей классической музыки.
Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который перенесет вас в мир испанской музыкальной культуры конца XIX века!