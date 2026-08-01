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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальные легенды Скандинавии и Кельты в Петрикирхе

Древние легенды обладают необычайной притягательностью, особенно если они связаны с такими загадочными народами, как кельты и викинги. Эти народы некогда населяли обширные территории Европы и внушали священный ужас своим соплеменникам и врагам. Их непобедимый дух живёт и сегодня в потомках, а красочность вековых преданий отражается не только в фольклоре, но и в современном искусстве.

В стенах старинного собора вы сможете услышать уникальные композиции на темы традиционных кельтских и скандинавских мелодий. Под звуки органа, легендарной арфы и аутентичных струнных инструментов народов Скандинавии развернётся яркий мир, созданный музыкальной фантазией и мастерством исполнителей.

Исполнители вечера

  • Ольга Котлярова – орган
  • Ульяна Рейнгольд – никельхарпа (шведская клавишная скрипка) и хардингфеле (норвежская народная скрипка)
  • Ольга Пацук – кельтская арфа

Программа вечера

Зрителей ждёт программа, наполненная кельтской традиционной музыкой, которая погрузит в атмосферу древности и мистики.

Купить билет на концерт Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка

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