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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Бетховен. Лунная соната. Моцарт. Lacrimosa. Бах. Токката и фуга ре минор
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Бетховен. Лунная соната. Моцарт. Lacrimosa. Бах. Токката и фуга ре минор

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Бетховен. Лунная соната. Моцарт. Lacrimosa. Бах. Токката и фуга ре минор

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загадочная классика: Концерт, который нельзя пропустить

Сегодня в нашем концертном зале прозвучат знаменитые произведения, которые объединяет одна общая черта — популярная классика. Эти музыкальные шедевры были созданы в разные эпохи и странах, но их любовь и востребованность остаются неизменными на протяжении столетий.

Музыка с тайной: Токката и фуга ре минор И.С. Баха

Одним из самых загадочных произведений станет токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха. В последние десятилетия авторство этого шедевра подвергалось сомнению, и исследователи до сих пор спорят о времени его написания. Оригинал нотного текста утерян, а первая публикация, основанная на рукописной копии органиста Иоганнеса Рингка, появилась лишь в 1833 году благодаря усилиям Феликса Мендельсона.

Реквием В.А. Моцарта: Погребальная песнь для себя

Не менее впечатляющим произведением станет Реквием Вольфганга Амадея Моцарта. Это незавершённое сочинение, над которым композитор работал до своей кончины, является одним из самых известных в его творчестве. Заказанное таинственным незнакомцем, Моцарт, по всей видимости, писал «погребальную песнь» для себя. Трепетная Lacrimosa — лирический центр всего Реквиема, была написана в начале декабря 1792 года. За день до своей смерти Моцарт пытался спеть эту часть со своими друзьями, но эмоции были столь сильны, что он разрыдался и не смог продолжить исполнение.

Лунная соната: Музыка о душевных терзаниях

Также в программе концерта будет Лунная соната, написанная в 1801 году и посвящённая первой любви композитора, графине Джульетте Гвиччарди. Эта музыка, ассоциирующаяся у современников с романтическим образом лунной ночи, в первую очередь рассказывает о человеке и его мятущейся душе. Гипнотическая равномерность мелодии заставляет поверить в чудо.

Вечная магия гениальности

Что такое гениальность? Гениальное творение неподвластно времени и модным веяниям. Такие произведения, как токката Баха, Реквием Моцарта и Лунная соната, неизменно притягивают и поражают воображение, побуждая к размышлениям. Сегодня пространство старинного собора заполнит божественная музыка, которая возрождает образы, вдохновлённые гением Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи.

Наш концерт — это возможность насладиться этими великолепными произведениями и осуществить давнюю мечту многих меломанов. Не упустите шанс прикоснуться к вечной классике!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
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