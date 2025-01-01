Фестиваль авторской музыки Rassvet

Готовы окунуться в мир творчества и искусства? Фестиваль Rassvet — это юность, веселье и отличная возможность для авторских музыкальных групп заявить о себе!
Мы собрали самых-самых, чтобы устроить большой фестиваль авторской музыки. Приходите со своими друзьями, чтобы насладиться волшебством живого звука, обменяться эмоциями и обрести новые знакомства!
Вас ждет классная атмосфера, наполненная творчеством, энергией, драйвом и вдохновением!
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас!