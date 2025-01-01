Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фестиваль авторской музыки Rassvet
Киноафиша Фестиваль авторской музыки Rassvet

Фестиваль авторской музыки Rassvet

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фестиваль авторской музыки Rassvet в Новосибирске

Готовы окунуться в мир творчества и искусства? Фестиваль Rassvet — это юность, веселье и отличная возможность для авторских музыкальных групп заявить о себе!

Мы собрали самых-самых, чтобы устроить большой фестиваль авторской музыки. Приходите со своими друзьями, чтобы насладиться волшебством живого звука, обменяться эмоциями и обрести новые знакомства!

Уникальная атмосфера

Вас ждет классная атмосфера, наполненная творчеством, энергией, драйвом и вдохновением!

Лайн-ап фестиваля

  • 20:15 - 21:00 – CRY Folk
  • 21:15 - 22:00 – МУЗА
  • 22:15 - 23:00 – Увидимся

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас!

Купить билет на концерт Фестиваль авторской музыки Rassvet

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
28 сентября воскресенье
19:30
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
от 500 ₽

В ближайшие дни

Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
26 сентября в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
18+
Юмор
Миша Кучеренко и Ксюша Мерняк. Проверочный концерт
27 сентября в 18:00 Standup Room
от 600 ₽
Pyrokinesis
16+
Хип-хоп
Pyrokinesis
21 сентября в 19:00 Локомотив-арена
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше