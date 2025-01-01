Фестиваль авторской музыки Rassvet в Новосибирске

Готовы окунуться в мир творчества и искусства? Фестиваль Rassvet — это юность, веселье и отличная возможность для авторских музыкальных групп заявить о себе!

Мы собрали самых-самых, чтобы устроить большой фестиваль авторской музыки. Приходите со своими друзьями, чтобы насладиться волшебством живого звука, обменяться эмоциями и обрести новые знакомства!

Уникальная атмосфера

Вас ждет классная атмосфера, наполненная творчеством, энергией, драйвом и вдохновением!

Лайн-ап фестиваля

20:15 - 21:00 – CRY Folk

– CRY Folk 21:15 - 22:00 – МУЗА

– МУЗА 22:15 - 23:00 – Увидимся

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас!