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Фестиваль «Артист». Гала представление. Награждение
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Киноафиша Фестиваль «Артист». Гала представление. Награждение

Спектакль Фестиваль «Артист». Гала представление. Награждение

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О спектакле

Фестиваль артистов в цирке Никулина: волшебство под куполом на Цветном бульваре

С 10 по 13 сентября 2026 года Московский цирк Никулина на Цветном бульваре откроет свои двери для впечатляющего события — Четвертого Международного Фестиваля «Артист». Этот фестиваль объединит лучших цирковых исполнителей со всего мира, обещая незабываемый праздник циркового искусства.

Грандиозная программа

Фестиваль станет настоящим spectacle, где каждый номер превращается в настоящее произведение искусства. Вас ждут захватывающие акробатические трюки, удивительные номера воздушных гимнастов, виртуозные выступления жонглеров, а также трогательные клоунские репризы и незабываемые номера с дрессированными животными.

Все для зрителей

Фестиваль пройдет в двух категориях — детской и взрослой, что позволит каждому зрителю найти что-то по душе. Юные таланты продемонстрируют свое мастерство, в то время как звезды мирового циркового искусства поразят публику своим профессионализмом и артистизмом.

Уникальный опыт

Четвертый Международный Фестиваль Московского цирка Никулина «Артист» — это исключительная возможность стать свидетелем рождения новых цирковых звезд и насладиться искусством, которое не знает границ. Не упустите шанс почувствовать атмосферу волшебства и фантазии!

До встречи под куполом цирка Никулина!

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Сентябрь
13 сентября воскресенье
13:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
17:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13

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