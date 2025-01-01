Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga: юбилейный вечер с Рахманиновым

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga был основан в Московской консерватории в 2001 году. Идея события принадлежит Ивану Рудину, который в тот момент был студентом фортепианного факультета. Фестиваль изначально ставил перед собой цель представить молодое поколение российских музыкантов, и за четверть века в его рамках прозвучали все музыкальные жанры — от камерной музыки до оперы.

В 2025 году зрителей ждут новые открытия и захватывающие сюрпризы. XXV-ый, юбилейный выпуск фестиваля станет своеобразной реминисценцией самых знаковых событий, произошедших за его долгую историю. В программе концертов будут звучать произведения таких великих композиторов, как Бетховен, Брамс, Чайковский и Рахманинов, исполненные звездными солистами и Московским городским симфоническим оркестром под руководством Ивана Рудина.

Вечер третий: Рахманинов

Не пропустите третий вечер, который состоится в Большом зале консерватории. В программе:

С.В. Рахманинов (1873-1943) - Концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор, ор. 18

Симфонические танцы для оркестра, оп. 45

Солист вечера — народный артист России Денис Мацуев (фортепиано). Московский государственный симфонический оркестр возглавит заслуженный артист России Иван Рудин.

Не пропустите уникальную возможность насладиться выдающимся музыкальным творчеством в исполнении лучших мастеров!