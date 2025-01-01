Меню
Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин
Билеты от 3000₽
Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин

Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga: юбилейный вечер с Рахманиновым

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga был основан в Московской консерватории в 2001 году. Идея события принадлежит Ивану Рудину, который в тот момент был студентом фортепианного факультета. Фестиваль изначально ставил перед собой цель представить молодое поколение российских музыкантов, и за четверть века в его рамках прозвучали все музыкальные жанры — от камерной музыки до оперы.

В 2025 году зрителей ждут новые открытия и захватывающие сюрпризы. XXV-ый, юбилейный выпуск фестиваля станет своеобразной реминисценцией самых знаковых событий, произошедших за его долгую историю. В программе концертов будут звучать произведения таких великих композиторов, как Бетховен, Брамс, Чайковский и Рахманинов, исполненные звездными солистами и Московским городским симфоническим оркестром под руководством Ивана Рудина.

Вечер третий: Рахманинов

Не пропустите третий вечер, который состоится в Большом зале консерватории. В программе:

  • С.В. Рахманинов (1873-1943) - Концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор, ор. 18
  • Симфонические танцы для оркестра, оп. 45

Солист вечера — народный артист России Денис Мацуев (фортепиано). Московский государственный симфонический оркестр возглавит заслуженный артист России Иван Рудин.

Не пропустите уникальную возможность насладиться выдающимся музыкальным творчеством в исполнении лучших мастеров!

Купить билет на концерт Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 3000 ₽

Фотографии

Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин Фестиваль ArsLonga. Рахманинов. МГСО, Денис Мацуев, Иван Рудин

