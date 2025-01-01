Фестиваль ArsLonga. Чайковский. МГСО, Жуй Мин

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga: юбилейный XXV выпуск

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, основанный в стенах Московской консерватории, впервые прошел в Москве в 2001 году. Идея создания фестиваля принадлежит Ивану Рудину, который тогда был студентом фортепианного факультета. Он ставил перед собой цель представить молодое поколение российских музыкантов в разнообразной программе фестиваля.

За четверть века ArsLonga стал площадкой для всех жанров музыки — от камерных инструментальных и вокальных произведений до масштабных хоровых и симфонических полотен, включая оперные постановки. В 2025 году фестиваль обещает новые открытия, сюрпризы и незабываемые впечатления.

Программа юбилейного концерта

XXV выпуск ArsLonga — это своеобразная реминисценция самых значительных событий фестиваля. На концертах будет звучать музыка таких великих композиторов, как Бетховен, Брамс, Чайковский и Рахманинов в исполнении звездных солистов и Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

Открытие фестиваля

11 октября 2025 года в 19:00 в Большом зале консерватории состоится открытие фестиваля. В программе первого вечера — музыка П.И. Чайковского:

Славянский марш для оркестра, ор. 31 (1876)

Концерт для фортепиано с оркестром №1

Симфония «Манфред» си минор, оп. 58 (1885)

Солистом вечера выступит лауреат II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова — Жуй Мин (фортепиано).

Не упустите возможность увидеть великолепное исполнение под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина с участием Московского государственного симфонического оркестра!