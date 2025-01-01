Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фестиваль ArsLonga. Чайковский. МГСО, Жуй Мин
Билеты от 300₽
Киноафиша Фестиваль ArsLonga. Чайковский. МГСО, Жуй Мин

Фестиваль ArsLonga. Чайковский. МГСО, Жуй Мин

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga: юбилейный XXV выпуск

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, основанный в стенах Московской консерватории, впервые прошел в Москве в 2001 году. Идея создания фестиваля принадлежит Ивану Рудину, который тогда был студентом фортепианного факультета. Он ставил перед собой цель представить молодое поколение российских музыкантов в разнообразной программе фестиваля.

За четверть века ArsLonga стал площадкой для всех жанров музыки — от камерных инструментальных и вокальных произведений до масштабных хоровых и симфонических полотен, включая оперные постановки. В 2025 году фестиваль обещает новые открытия, сюрпризы и незабываемые впечатления.

Программа юбилейного концерта

XXV выпуск ArsLonga — это своеобразная реминисценция самых значительных событий фестиваля. На концертах будет звучать музыка таких великих композиторов, как Бетховен, Брамс, Чайковский и Рахманинов в исполнении звездных солистов и Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

Открытие фестиваля

11 октября 2025 года в 19:00 в Большом зале консерватории состоится открытие фестиваля. В программе первого вечера — музыка П.И. Чайковского:

  • Славянский марш для оркестра, ор. 31 (1876)
  • Концерт для фортепиано с оркестром №1
  • Симфония «Манфред» си минор, оп. 58 (1885)

Солистом вечера выступит лауреат II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова — Жуй Мин (фортепиано).

Не упустите возможность увидеть великолепное исполнение под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина с участием Московского государственного симфонического оркестра!

Купить билет на концерт Фестиваль ArsLonga. Чайковский. МГСО, Жуй Мин

Помощь с билетами
Октябрь
11 октября суббота
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 300 ₽

В ближайшие дни

Времена года. Вивальди. Пьяццолла
6+
Классическая музыка
Времена года. Вивальди. Пьяццолла
21 декабря в 19:00 Малый зал Консерватории
от 1000 ₽
Не покидай меня, весна! В. Дашкевич
12+
Авторская песня
Не покидай меня, весна! В. Дашкевич
16 октября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 1500 ₽
Ночной Stand Up
18+
Юмор
Ночной Stand Up
10 октября в 23:59 Stand Up Патрики
от 555 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше