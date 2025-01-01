Фестиваль ArsLonga. Брамс. МГСО, А. Рудин, Н. Борисоглебский

XXV Международный музыкальный фестиваль Ars Longa

Международный музыкальный фестиваль Ars Longa, основанный в стенах Московской консерватории в 2001 году, стал важной вехой для российской музыкальной культуры. Идея его создателя, Ивана Рудина, который тогда был студентом фортепианного факультета, заключалась в том, чтобы представить зрителям молодых, талантливых музыкантов. За прошедшие 25 лет фестиваль охватил все жанры музыки — от камерных инструментальных произведений до масштабных хоровых и симфонических сочинений, включая оперу.

В 2025 году гостей фестиваля ждут новые открытия и яркие впечатления. Программа юбилейного XXV выпуска станет своеобразной реминисценцией самых значительных событий фестиваля. В концертных номерах будет звучать музыка великих композиторов, таких как Бетховен, Брамс, Чайковский и Рахманинов, в исполнении выдающихся исполнителей, а также Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Вечер второй: Брамс

Дата проведения: 15 октября 2025 года

Время: 19:00

Место: Большой зал Московской консерватории

В программе:

И. Брамс (1833–1897) - Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор (1887), ор. 102

И. Брамс - Симфония №4 ми минор (1884-1885), ор. 98

Солисты:

Никита Борисоглебский, заслуженный артист России (скрипка)

Александр Рудин, народный артист России (виолончель)

Художественный руководитель и дирижер — Иван Рудин, заслуженный артист России.

Не упустите шанс насладиться прекрасной музыкой и погрузиться в атмосферу музыкального искусства на XXV Международном фестивале Ars Longa!