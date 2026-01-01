Фестиваль «Антон тут рядом» 2026: праздник музыки и доброты в Санкт-Петербурге

26 августа 2026 года в Петербурге, на площадке Севкабель Порт, пройдет уникальный музыкальный фестиваль, который соберет вокруг себя любителей диско и хорошей музыки. Фестиваль «Антон тут рядом» уже стал традицией и любимым событием лета для многих.

Цели фестиваля

Команда благотворительного фонда «Антон тут рядом» совместно с Doing Great Agency проводит этот фестиваль с благой целью — собрать средства для программ помощи аутичным детям и взрослым. Каждый билет — это вклад в важное дело, которое помогает изменить жизни многих людей.

Что ждет зрителей?

Посетителей ожидает насыщенная программа: выступления известных артистов, круглые столы и мастер-классы, где каждый сможет узнать что-то новое. Летняя атмосфера и громкая музыка создадут неповторимый настрой, а также объединят людей, готовых поддержать важное дело.

Почему стоит прийти

«Антон тут рядом» — это не просто фестиваль, это яркое событие, которое приносит радость и объединяет людей. Каждый год он привлекает все больше зрителей и участников, став полноценной частью культурной жизни города. Не упустите возможность стать частью этого события, которое дарит счастье и поддержку тем, кто в ней нуждается.