Возвращение музыкального фестиваля «Антон тут рядом»!

27 августа в Петербурге, на территории Севкабель Порта, пройдет один из самых ярких событий лета — музыкальный фестиваль «Антон тут рядом». Это мероприятие организует благотворительный фонд с одноименным названием в сотрудничестве с Doing Great Agency.

Цель фестиваля

Каждый год фестиваль собирает средства для поддержки программ помощи аутичным детям и взрослым. Участие в этом событии — это не только возможность насладиться музыкой, но и внести свой вклад в важное дело.

Что ждет зрителей?

Фестиваль предлагает множество активностей: несколько музыкальных сцен, лекции, тату-зона, маркет с продукцией инклюзивных мастерских, а также разнообразные бары и фудкорты. Это уникальное событие — день, когда каждый имеет право быть собой и чувствовать себя комфортно.

Билеты и артисты

Запущена продажа первых входных билетов категории Early Bird. Стоимость билетов будет повышаться по мере объявления новых артистов. Следите за новостями, чтобы не пропустить интересных исполнителей!

Поддержка благотворительности

Фестиваль — это не просто концерт, это праздник, который поддерживает танцы на закате и инклюзию. Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого важного события.