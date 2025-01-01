Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Зима-2026
Киноафиша Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Зима-2026

Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Зима-2026

12+
Возраст 12+

О выставке

Фестиваль анимации и фантастики FAN FAN

Фестиваль анимации и фантастики FAN FAN - это главное событие для поклонников косплея и фан-культуры в Нижнем Новгороде. Этот фестиваль считается одним из крупнейших в России, собирая энтузиастов со всей страны.

Что ожидает зрителей?

  • Яркие конкурсы и дефиле, где участники показывают свои талантливые костюмы и актерское мастерство.
  • Сценические постановки, которые гарантированно вас увлекут.
  • Выставки рисунка и фотокосплея, где можно увидеть работы талантливых художников.
  • AMV-видео, которые продемонстрируют креативный подход к анимации и музыкальным нарезкам.
  • Ярмарка тематических товаров и аллея авторов, где можно приобрести уникальные сувениры.
  • Игровые зоны и интерактивные активности, позволяющие взяться за дело и погрузиться в мир фантастики.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Фестиваль FAN FAN — настоящий праздник для любителей анимации, косплея и всего, что связано с фантастикой. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в увлекательный мир творческих возможностей и общения с единомышленниками!

Купить билет на выставка Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Зима-2026

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
11:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
29 декабря в 17:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Экскурсия
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
22 января в 11:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
24 декабря в 11:00 Музей «В Тишине»
от 230 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше