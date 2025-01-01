Фестиваль анимации и фантастики FAN FAN

Фестиваль анимации и фантастики FAN FAN - это главное событие для поклонников косплея и фан-культуры в Нижнем Новгороде. Этот фестиваль считается одним из крупнейших в России, собирая энтузиастов со всей страны.

Что ожидает зрителей?

Яркие конкурсы и дефиле, где участники показывают свои талантливые костюмы и актерское мастерство.

Сценические постановки, которые гарантированно вас увлекут.

Выставки рисунка и фотокосплея, где можно увидеть работы талантливых художников.

AMV-видео, которые продемонстрируют креативный подход к анимации и музыкальным нарезкам.

Ярмарка тематических товаров и аллея авторов, где можно приобрести уникальные сувениры.

Игровые зоны и интерактивные активности, позволяющие взяться за дело и погрузиться в мир фантастики.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Фестиваль FAN FAN — настоящий праздник для любителей анимации, косплея и всего, что связано с фантастикой. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в увлекательный мир творческих возможностей и общения с единомышленниками!