Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Лето-2025

Фестиваль анимации и фантастики FAN FAN в Нижнем Новгороде

Приглашаем всех поклонников косплея и фан-культуры посетить фестиваль FAN FAN – одно из самых ожидаемых событий года в Нижнем Новгороде! Этот фестиваль объединяет любителей анимации и фантастики, предлагая уникальную программу, которая не оставит равнодушным никого.

Что вас ждет на фестивале?

Конкурсы косплея: Участвуйте в ярких конкурсах и покажите свои таланты в создании костюмов.

Участвуйте в ярких конкурсах и покажите свои таланты в создании костюмов. Дефиле и сценические постановки: Насладитесь великолепными представлениями и выступлениями, которые перенесут вас в мир фантазий.

Насладитесь великолепными представлениями и выступлениями, которые перенесут вас в мир фантазий. Выставки: Оцените искусство на выставках рисунка, фотокосплея и AMV-видео. Это отличный способ вдохновиться новыми идеями!

Оцените искусство на выставках рисунка, фотокосплея и AMV-видео. Это отличный способ вдохновиться новыми идеями! Ярмарка тематических товаров: Не упустите шанс приобрести уникальные сувениры и товары от авторов.

Не упустите шанс приобрести уникальные сувениры и товары от авторов. Игровые зоны: Погрузитесь в интерактивные активности и игровые зоны, где можно поиграть в любимые игры и познакомиться с единомышленниками.

Не пропустите!

Фестиваль FAN FAN – это идеальная возможность стать частью захватывающего мира анимации и фантастики. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания!

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