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Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Лето-2025
Киноафиша Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Лето-2025

Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Лето-2025

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль анимации и фантастики FAN FAN в Нижнем Новгороде

Приглашаем всех поклонников косплея и фан-культуры посетить фестиваль FAN FAN – одно из самых ожидаемых событий года в Нижнем Новгороде! Этот фестиваль объединяет любителей анимации и фантастики, предлагая уникальную программу, которая не оставит равнодушным никого.

Что вас ждет на фестивале?

  • Конкурсы косплея: Участвуйте в ярких конкурсах и покажите свои таланты в создании костюмов.
  • Дефиле и сценические постановки: Насладитесь великолепными представлениями и выступлениями, которые перенесут вас в мир фантазий.
  • Выставки: Оцените искусство на выставках рисунка, фотокосплея и AMV-видео. Это отличный способ вдохновиться новыми идеями!
  • Ярмарка тематических товаров: Не упустите шанс приобрести уникальные сувениры и товары от авторов.
  • Игровые зоны: Погрузитесь в интерактивные активности и игровые зоны, где можно поиграть в любимые игры и познакомиться с единомышленниками.

Не пропустите!

Фестиваль FAN FAN – это идеальная возможность стать частью захватывающего мира анимации и фантастики. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания!

Следите за новостями, чтобы быть в курсе всех деталей события и не пропустить уникальные моменты фестиваля!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 30 августа
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
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