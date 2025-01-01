Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan. Лето-2025

Фестиваль анимации и фантастики FAN FAN в Нижнем Новгороде
Приглашаем всех поклонников косплея и фан-культуры посетить фестиваль FAN FAN – одно из самых ожидаемых событий года в Нижнем Новгороде! Этот фестиваль объединяет любителей анимации и фантастики, предлагая уникальную программу, которая не оставит равнодушным никого.
Что вас ждет на фестивале?
- Конкурсы косплея: Участвуйте в ярких конкурсах и покажите свои таланты в создании костюмов.
- Дефиле и сценические постановки: Насладитесь великолепными представлениями и выступлениями, которые перенесут вас в мир фантазий.
- Выставки: Оцените искусство на выставках рисунка, фотокосплея и AMV-видео. Это отличный способ вдохновиться новыми идеями!
- Ярмарка тематических товаров: Не упустите шанс приобрести уникальные сувениры и товары от авторов.
- Игровые зоны: Погрузитесь в интерактивные активности и игровые зоны, где можно поиграть в любимые игры и познакомиться с единомышленниками.
Не пропустите!
Фестиваль FAN FAN – это идеальная возможность стать частью захватывающего мира анимации и фантастики. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания!
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