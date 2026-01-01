Фестиваль йоги в «Царицыно»

21 июня в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет 12-й Международный день йоги. Это событие объединит практиков и гостей в одном из самых живописных уголков столицы.

Торжественное открытие

Праздник начнется с коллективного выполнения Сурья Намаскар — одной из самых известных последовательностей йоги. Участники исполнит 108 раз эту практику, задавая общий ритм всему дню.

Масштабная программа

С 12:00 на территории фестиваля стартуют более семидесяти площадок с занятиями по различным направлениям йоги. Ведущие преподаватели из крупнейших школ Москвы будут проводить классы, медитации, телесные практики и паблик токи. Тематика лекций: осознанный образ жизни, здоровье и красота.

Медитация и музыка

На главной сцене пройдет одна из самых масштабных медитаций в России, к которой сможет присоединиться каждый, независимо от подготовки. Музыкальная программа объединит живые выступления артистов разных жанров и танцевальные пространства с открытыми мастер-классами.

Семейные активности и ярмарка

Для семей с детьми будет организована отдельная зона активностей. Organic People Market порадует гостей ярмаркой тематической продукции — дизайнерской одеждой, авторскими изделиями ручной работы, натуральной косметикой и экотоварами. Вегетарианский фудкорт дополнит атмосферу праздника.

Тематика фестиваля

В этом году концепция Yoga Day обращается к теме баланса как к важной ценности современности. Территория фестиваля станет эстетичным пространством, где йога выходит за рамки практики и трансформируется в философию осознанного выбора. Здесь участники смогут найти гармонию между амбициями и восстановлением, динамикой города и живым присутствием.

Организаторы фестиваля

Фестиваль организует проект Organic People, который с 2012 года развивает культуру йоги и осознанного образа жизни в России. Команда известна масштабными инициативами «Йога в парках» и «Медитация в парках», а также организацией Международного дня йоги и дня медитации, создавая сообщество и задавая высокие стандарты в сфере wellbeing.