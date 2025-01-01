Фестик 2025 в Москве: Грандиозное событие лета

Приготовьтесь к самому ожидаемому семейному событию лета — Фестику 2025! Это захватывающее мероприятие, которое ждут целый год, обещает стать настоящим городским движем и снова собрать всех любителей искусства и музыки.

Что вас ждет?

Фестик пройдет в просторном дворе, где вас ждут интересные концерты, активные выступления и особая атмосфера. В программе предусмотрены:

Концерты известных исполнителей;

Рок-клуб с живыми выступлениями;

Рэйв-вечеринки для любителей танцев;

Ароматная street food зона.

Кто выступит на сцене?

На Фестике вы сможете насладиться живыми выступлениями талантливых артистов, среди которых:

Dj Stonik1917

Iskrit

Kito Jempere Orchestra

Mirèle

Natasha Bai

Xrustalic

Второй Ка

Казускома

Стерео Ширина

Татьяна Буланова

Arash & Quasar

Также вас ждут специальные DJ-сеты от таких исполнителей, как:

Biicla Special Show

Dominique Mara

Eostra

Errortica

Kito Jempere (DJ Set)

Kovyazin D

Lipelis

Mashkov

Moisei

Qarti

Sputnik

Wasta

И это еще не все! В этот вечер вас ждут и большие секретные гости, которые удивят своими выступлениями и создадут незабываемую атмосферу праздника.

Не пропустите!

Фестик 2025 — это отличный повод провести время с семьей и друзьями, насладиться живой музыкой и атмосферой лета. Убедитесь, что вы не упустите возможность стать частью этого яркого события!