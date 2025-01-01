Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фестик 2025
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фестик 2025

Фестик 2025

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Фестик 2025 в Москве: Грандиозное событие лета

Приготовьтесь к самому ожидаемому семейному событию лета — Фестику 2025! Это захватывающее мероприятие, которое ждут целый год, обещает стать настоящим городским движем и снова собрать всех любителей искусства и музыки.

Что вас ждет?

Фестик пройдет в просторном дворе, где вас ждут интересные концерты, активные выступления и особая атмосфера. В программе предусмотрены:

  • Концерты известных исполнителей;
  • Рок-клуб с живыми выступлениями;
  • Рэйв-вечеринки для любителей танцев;
  • Ароматная street food зона.

Кто выступит на сцене?

На Фестике вы сможете насладиться живыми выступлениями талантливых артистов, среди которых:

  • Dj Stonik1917
  • Iskrit
  • Kito Jempere Orchestra
  • Mirèle
  • Natasha Bai
  • Xrustalic
  • Второй Ка
  • Казускома
  • Стерео Ширина
  • Татьяна Буланова
  • Arash & Quasar

Также вас ждут специальные DJ-сеты от таких исполнителей, как:

  • Biicla Special Show
  • Dominique Mara
  • Eostra
  • Errortica
  • Kito Jempere (DJ Set)
  • Kovyazin D
  • Lipelis
  • Mashkov
  • Moisei
  • Qarti
  • Sputnik
  • Wasta

И это еще не все! В этот вечер вас ждут и большие секретные гости, которые удивят своими выступлениями и создадут незабываемую атмосферу праздника.

Не пропустите!

Фестик 2025 — это отличный повод провести время с семьей и друзьями, насладиться живой музыкой и атмосферой лета. Убедитесь, что вы не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
14:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Юлия Савичева
18+
Поп
Юлия Савичева
12 декабря в 19:00 Petter
от 5500 ₽
Александр Розенбаум
6+
Шансон
Александр Розенбаум
23 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 1800 ₽
Вечера комедии
18+
Юмор
Вечера комедии
6 сентября в 21:30 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше