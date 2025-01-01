Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Феромон
Киноафиша Феромон

Спектакль Феромон

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Экспериментальная пластическая постановка в Театре "Кот"

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Движением про ароматы», который станет частью проекта «Кот.Эксперимент». Этот проект известен своим стремлением раздвинуть границы театрального опыта и предложить зрителям новые, неожиданные форматы.

О чем спектакль?

В центре сюжета — мастерицы парфюмерного дела, которые объединяются ради создания идеального аромата. Однако, как утверждают создатели, «великие свершения всегда требуют больших жертв». В этом поэтичном повествовании возникает вопрос: кто готов отдать свою жизнь в погоне за совершенным запахом?

Почему стоит посмотреть?

Спектакль обещает не только погрузить зрителей в мир ароматов, но и заставить задуматься о ценности жертвы ради искусства. Это возможность увидеть, как театральное искусство может соединиться с миром парфюмерии, создавая уникальный зрительский опыт.

Информация о проекте

Проект «Кот.Эксперимент» известен своим стремлением к инновациям в театре. Он объединяет различные жанры и стили, что делает каждый спектакль уникальным. «Движением про ароматы» — это не просто спектакль, а целая художественная концепция, которая открывает новые горизонты для понимания искусства.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего театрального эксперимента. Смотрите, как поэзия и парфюмерия встречаются на одной сцене, и готовьтесь к незабываемым эмоциям!

Режиссер
Ксения Курова
В ролях
Анастасия Проскурякова
Наталия Капранчикова
Юлия Шамарина
Ксения Курова
Евгений Дроздов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 12 сентября
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Феромон Феромон

В ближайшие дни

0+
Детские елки Детский
Елка новогодних фонтанов
30 декабря в 12:00 МТС Live Холл Воронеж
от 800 ₽
Собеседование. Метод Гренхольма
16+
Драма
Собеседование. Метод Гренхольма
16 сентября в 19:00 Театр «Кот»
от 1600 ₽
Сирень. История любви Рахманинова
12+
Драма
Сирень. История любви Рахманинова
29 сентября в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше