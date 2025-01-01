«Ференц Лист: героика и лирика». Виктор Николаев, фортепианный концерт

Вечер музыки Ференца Листа

Окунитесь в мир страсти и виртуозности Ференца Листа. На этот раз вы сможете насладиться его выдающимися произведениями в исполнении Виктора Николаева — пианиста, получившего титул «Новые имена России 21 века». Его мастерство и глубокое понимание музыки позволяют создать уникальную атмосферу на каждом концерте.

О Ференце Листе

Ференц Лист — гениальный композитор, ставший одним из основоположников романтической музыки. Его творчество сочетает в себе элементы героики и лирики, что делает его наследие поистине великим. Уникальный стиль композитора олицетворяет страсть, любовь и стремление к эмоциональной выразительности.

Концертные произведения

В программе концерта прозвучат:

Лирическая пьеса «Грёзы любви»

Яркие и колоритные «Венгерские рапсодии»

Виртуозная «Кампанелла»

И другие произведения, демонстрирующие богатство музыкального наследия Листа.

Уникальный инструмент

Концерт пройдет на старинном рояле Карла Шрёдера, что придаст дополнительный шарм и глубину звучанию произведений Ференца Листа. Этот инструмент позволяет полностью раскрыть великолепие музыкального языка композитора.

Информация для зрителей

Аудитория: 12+

Концерт состоит из двух отделений с одним антрактом.

Продюсер: Анастасия Козельская.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в магию музыки Ференца Листа вместе с Виктором Николаевым!