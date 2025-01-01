«Ференц Лист: героика и лирика». Виктор Николаев, фортепианный концерт

Окунитесь в мир страсти и виртуозности Ференца Листа. На этот раз вы сможете насладиться его выдающимися произведениями в исполнении Виктора Николаева — пианиста, получившего титул «Новые имена России 21 века». Его мастерство и глубокое понимание музыки позволяют создать уникальную атмосферу на каждом концерте.
Ференц Лист — гениальный композитор, ставший одним из основоположников романтической музыки. Его творчество сочетает в себе элементы героики и лирики, что делает его наследие поистине великим. Уникальный стиль композитора олицетворяет страсть, любовь и стремление к эмоциональной выразительности.
В программе концерта прозвучат:
Концерт пройдет на старинном рояле Карла Шрёдера, что придаст дополнительный шарм и глубину звучанию произведений Ференца Листа. Этот инструмент позволяет полностью раскрыть великолепие музыкального языка композитора.
Аудитория: 12+
Концерт состоит из двух отделений с одним антрактом.
Продюсер: Анастасия Козельская.
Не упустите уникальную возможность погрузиться в магию музыки Ференца Листа вместе с Виктором Николаевым!