«Ференц Лист: героика и лирика». Виктор Николаев, фортепианный концерт
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер музыки Ференца Листа

Окунитесь в мир страсти и виртуозности Ференца Листа. На этот раз вы сможете насладиться его выдающимися произведениями в исполнении Виктора Николаева — пианиста, получившего титул «Новые имена России 21 века». Его мастерство и глубокое понимание музыки позволяют создать уникальную атмосферу на каждом концерте.

О Ференце Листе

Ференц Лист — гениальный композитор, ставший одним из основоположников романтической музыки. Его творчество сочетает в себе элементы героики и лирики, что делает его наследие поистине великим. Уникальный стиль композитора олицетворяет страсть, любовь и стремление к эмоциональной выразительности.

Концертные произведения

В программе концерта прозвучат:

  • Лирическая пьеса «Грёзы любви»
  • Яркие и колоритные «Венгерские рапсодии»
  • Виртуозная «Кампанелла»
  • И другие произведения, демонстрирующие богатство музыкального наследия Листа.

Уникальный инструмент

Концерт пройдет на старинном рояле Карла Шрёдера, что придаст дополнительный шарм и глубину звучанию произведений Ференца Листа. Этот инструмент позволяет полностью раскрыть великолепие музыкального языка композитора.

Информация для зрителей

Аудитория: 12+

Концерт состоит из двух отделений с одним антрактом.

Продюсер: Анастасия Козельская.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в магию музыки Ференца Листа вместе с Виктором Николаевым!

Сентябрь
28 сентября воскресенье
15:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

