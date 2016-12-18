Меню
Фео (Психея)
Билеты от 2500₽
Киноафиша Фео (Психея)

Фео (Психея)

16+
Продолжительность 240 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт Дмитрия «Фео» Порубова в клубе «16 Тонн Арбат»

В клубе «16 Тонн Арбат» пройдет концерт бардкор-исполнителя Дмитрия «Фео» Порубова. В программе запланированы как редкие песни, так и полюбившиеся хиты группы «Психея».

О программе концерта

Зрителей ждут уникальные композиции из проектов Штыкнож и Феодок. Кроме того, запланированы неожиданные каверы на классические произведения отечественного и зарубежного рок-н-ролла. Это станет отличной возможностью не только насладиться узнаваемыми мелодиями, но и открыть для себя что-то новое в любимых жанрах.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен поклонникам живой музыки и тем, кто ценит глубокое текстовое содержимое произведений. Погрузитесь в особую атмосферу, которую создаст Дмитрий «Фео» Порубов, и не упустите шанс стать частью музыкального события в уютной обстановке клуба.

Купить билет на концерт Фео (Психея)

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 2500 ₽

