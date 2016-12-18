Фео (Психея)

Концерт Дмитрия «Фео» Порубова в клубе «16 Тонн Арбат»

В клубе «16 Тонн Арбат» пройдет концерт бардкор-исполнителя Дмитрия «Фео» Порубова. В программе запланированы как редкие песни, так и полюбившиеся хиты группы «Психея».

О программе концерта

Зрителей ждут уникальные композиции из проектов Штыкнож и Феодок. Кроме того, запланированы неожиданные каверы на классические произведения отечественного и зарубежного рок-н-ролла. Это станет отличной возможностью не только насладиться узнаваемыми мелодиями, но и открыть для себя что-то новое в любимых жанрах.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен поклонникам живой музыки и тем, кто ценит глубокое текстовое содержимое произведений. Погрузитесь в особую атмосферу, которую создаст Дмитрий «Фео» Порубов, и не упустите шанс стать частью музыкального события в уютной обстановке клуба.