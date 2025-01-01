Меню
Фэнтези в Новый год. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра Престолов, Властелин колец
Билеты от 3000₽
Киноафиша Фэнтези в Новый год. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра Престолов, Властелин колец

Фэнтези в Новый год. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра Престолов, Властелин колец

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт, посвящённый киномузыке

Концерт, который вы не захотите пропустить, посвящён удивительному жанру – киномузыке. Этот музыкальный стиль стал неотъемлемой частью кинематографа и представляет собой одно из важнейших выразительных средств хорошего кино.

Музыка часто становится настоящей визитной карточкой фильма. Зачастую она звучит ещё до начала действия, создавая настроение и формируя ожидания, и сопровождает зрителя до самих финальных титров. Ведущие режиссёры понимают значение музыки и стараются привлекать к сотрудничеству маститых композиторов.

Однако иногда именно участие в кинопроекте приносит успех талантливому автору. Так, многолетнее сотрудничество с легендарным Хансом Циммером вывело карьеру Рамина Джавади на новую орбиту, и сейчас сложно сказать, чья слава гремит громче!

Музыка, за пределами экранов

Музыка кино шагнула за рамки экранов и стала самостоятельным явлением, звучащим на самых разных концертных площадках в различных аранжировках. На этом концерте вы услышите оркестровую версию известных саундтреков.

Погружение в атмосферу кино

Не упустите возможность окунуться в особую атмосферу, вспомнить захватывающие и драматические сюжеты любимых фильмов и зарядиться позитивными эмоциями!

Купить билет на концерт Фэнтези в Новый год. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра Престолов, Властелин колец

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽

