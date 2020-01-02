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Феноменальный успех
Киноафиша Феноменальный успех

Спектакль Феноменальный успех

Удивительная история "худшей певицей" ХХ века. 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Приглашаем вас на захватывающую музыкальную трагикомедию "Феноменальный успех". Это удивительная история о силе мечты и настойчивости, которая вдохновляет и трогает сердца. Перенося нас в золотую эпоху Нью-Йорка 50-х годов, спектакль рассказывает о жизни Флоренс Фостер Дженкинс, которую современники называли "худшей певицей" ХХ века.

Сюжет:

Флоренс Фостер Дженкинс не обладала слухом, чувством ритма или певческим талантом. Однако, несмотря на это, она не прекращала мечтать и выходила на сцену, чтобы исполнить свои любимые мелодии. "Люди могут говорить, что я не могу петь, но никто не скажет, что я не пою", - говорила она. Ее амбиции, внутренняя свобода и любовь к музыке позволили ей добиться феноменального успеха. Флоренс собрала огромную аудиторию и даже выступила на сцене престижного Карнеги Холл.

Ключевые моменты:

  • Вера в мечту: Героиня спектакля верила в свою мечту, несмотря на все трудности и смех публики. Ее история переносит зрителей в мир невероятных возможностей и вдохновляет на достижение своих целей.

  • Эмоции и смех: Спектакль "Феноменальный успех" погружает зрителей в атмосферу времени и места, где каждый может почувствовать эмоции и смех Флоренс. От серьезных моментов до веселых и комических ситуаций, вы будете переживать разнообразные эмоции.

  • Великолепие спектакля: Красивая музыка, яркие костюмы и великолепная игра актеров создают неповторимую атмосферу. Вы не просто будете смотреть спектакль, вы окунетесь в мир Флоренс и ее удивительных приключений.

В ролях
Светлана Пермякова
Андрей Чернышов
Андрей Чадов
Борис Смолкин
Светлана Галка
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