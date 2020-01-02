Спектакль Феноменальный успех

Приглашаем вас на захватывающую музыкальную трагикомедию "Феноменальный успех". Это удивительная история о силе мечты и настойчивости, которая вдохновляет и трогает сердца. Перенося нас в золотую эпоху Нью-Йорка 50-х годов, спектакль рассказывает о жизни Флоренс Фостер Дженкинс, которую современники называли "худшей певицей" ХХ века.

Сюжет:

Флоренс Фостер Дженкинс не обладала слухом, чувством ритма или певческим талантом. Однако, несмотря на это, она не прекращала мечтать и выходила на сцену, чтобы исполнить свои любимые мелодии. "Люди могут говорить, что я не могу петь, но никто не скажет, что я не пою", - говорила она. Ее амбиции, внутренняя свобода и любовь к музыке позволили ей добиться феноменального успеха. Флоренс собрала огромную аудиторию и даже выступила на сцене престижного Карнеги Холл.

Ключевые моменты: