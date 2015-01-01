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Феникс
Билеты от 1200₽
Киноафиша Феникс

Спектакль Феникс

Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Билеты от 1200₽

О спектакле

Спектакль «Феникс» в Электротеатре

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Феникс», который поведает о жизни советского и российского писателя, философа и мыслителя Александра Зиновьева. Однако основное внимание в этой постановке уделяется его супруге, Ольге Мироновне. Это произведение не только раскрывает их совместную историю, но и ставит перед зрителем глубокие вопросы о времени, любви и человеческой природе.

Научная фантастика и психологический портрет

Действие спектакля разворачивается в альтернативном будущем, что создает атмосферу научной фантастики. Тем не менее, в центре сюжета – тонкий психологический портрет супружеской пары. Спектакль охватывает долгий путь Зиновьевых, полный событий и переживаний, что позволяет зрителям увидеть не только биографию, но и глубокие философские размышления.

Темы и конфликты

Несмотря на биографическую основу, «Феникс» поднимает важные темы: человека и времени, художника и общества. Постановка честно исследует конфликт различных восприятий жизни и стремление человека сравниться с Богом. Эти идеи делают спектакль особенно актуальным в любое время – будь то прошлое, будущее или настоящее.

Любовь вне времени

В первую очередь, «Феникс» – это история о любви, которая способна преодолевать любые преграды. Этот спектакль приглашает зрителей задуматься о том, как любовь может сохраняться и развиваться в условиях меняющегося мира.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта!

Режиссер
Григорий Быстрицкий
В ролях
Михаил Садовников
Стефания Сидлецкая
Анна Зобнина
Ари Шапиро
Даниил Шустов

Купить билет на спектакль Феникс

Помощь с билетами
Сентябрь
23 сентября среда
19:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 1200 ₽
24 сентября четверг
19:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 1200 ₽

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