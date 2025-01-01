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F(emme)
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Спектакль F(emme)

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о великих женщинах: судьбы, выбор и сила

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный великим женщинам и их абсолютно разным судьбам. Каждая из героинь стремится к любви и желает быть любимой, но их сердца выбирают совершенно разных людей и пути.

Разнообразие судеб

В этом спектакле вы увидите, как кто-то выбирает карьеру и выходит замуж за работу, в то время как кто-то другой отдает всю себя тирану. Эти выборы подчеркивают, что женщины, даже сталкиваясь с трудностями, не становятся слабее. Напротив, они учатся подниматься с колен и двигаться вперед.

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных историях женщин, которые вдохновили многих своим мужеством.
  • Режиссером выступает известный постановщик, чьи работы уже завоевали множество наград.
  • В спектакле участвуют как молодые, так и опытные актрисы, что делает его особенно ценным для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот эмоциональный и вдохновляющий спектакль, который заставит задуматься о настоящих ценностях и силе женского духа.

Режиссер
Ксения Курова
В ролях
Анастасия Проскурякова
Наталия Капранчикова
Юлия Шамарина
Ксения Курова
Евгения Заварзина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 27 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

F(emme) F(emme)

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