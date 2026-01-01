Лекция Феликса о судебной психиатрии

Приглашаем вас на лекцию Феликса Кашапова, посвященную увлекательной и порой противоречивой истории судебной психиатрии. Лектор подробно расскажет о развитии этого направления от своих первых попыток понимания психических нарушений до современных методов судебно-психиатрической экспертизы.

Основные темы лекции

Вы сможете узнать, как менялись взгляды на такие понятия, как вменяемость и дееспособность. На примерах известных дел, включая крайние случаи, как случай Андерса Брейвика, разберем, как психические расстройства воспринимались в разные эпохи — от греха и одержимости до болезни.

О лекторе

Феликс Кашапов — опытный врач судебно-психиатрический эксперт и психиатр. Его 15-летний практический стаж включает работу в психиатрической бригаде скорой помощи, больницах и реабилитационных центрах, а также в учреждениях, вызывающих интерес у исследователей, таких как Мишель Фуко и любителей трукрайма.

Не упустите возможность узнать больше о том, как психиатрия связана с правосудием, и о её влиянии на судьбы людей в разные исторические периоды.