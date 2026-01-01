Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Феликс Кашапов. История мировой судебной психиатрии
Билеты от 1200₽
Киноафиша Феликс Кашапов. История мировой судебной психиатрии

Феликс Кашапов. История мировой судебной психиатрии

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О выставке

Лекция Феликса о судебной психиатрии

Приглашаем вас на лекцию Феликса Кашапова, посвященную увлекательной и порой противоречивой истории судебной психиатрии. Лектор подробно расскажет о развитии этого направления от своих первых попыток понимания психических нарушений до современных методов судебно-психиатрической экспертизы.

Основные темы лекции

Вы сможете узнать, как менялись взгляды на такие понятия, как вменяемость и дееспособность. На примерах известных дел, включая крайние случаи, как случай Андерса Брейвика, разберем, как психические расстройства воспринимались в разные эпохи — от греха и одержимости до болезни.

О лекторе

Феликс Кашапов — опытный врач судебно-психиатрический эксперт и психиатр. Его 15-летний практический стаж включает работу в психиатрической бригаде скорой помощи, больницах и реабилитационных центрах, а также в учреждениях, вызывающих интерес у исследователей, таких как Мишель Фуко и любителей трукрайма.

Не упустите возможность узнать больше о том, как психиатрия связана с правосудием, и о её влиянии на судьбы людей в разные исторические периоды.

Купить билет на выставка Феликс Кашапов. История мировой судебной психиатрии

Помощь с билетами
Март
29 марта воскресенье
19:00
Auditorium Москва, Воздвиженка, 9
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ни в какие рамки
12+
Новые медиа Современное искусство Живопись Инсталляция Интерактивный Исторические выставки
Ни в какие рамки
15 марта в 17:00 Центр «Марс»
Билеты
Музей оптических иллюзий Москвы
0+
Интерактивный
Музей оптических иллюзий Москвы
20 марта в 21:00 Музей оптических иллюзий
от 600 ₽
Интерактивный лазерный тир
6+
Интерактивный
Интерактивный лазерный тир
5 декабря в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше