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Киноафиша Феликс и Ирина Юсуповы: любовь, богатство, эмиграция… модный дом Irfe. Лекция с чаепитием и экскурсией по особняку

Феликс и Ирина Юсуповы: любовь, богатство, эмиграция… модный дом Irfe. Лекция с чаепитием и экскурсией по особняку

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция о роде Юсуповых: история, искусство и тайны

Дом искусств «Особняк Серебрякова» и образовательный проект bigcity.art приглашают вас на уникальную лекцию с чаепитием, посвященную истории одного из самых известных семейств России — рода Юсуповых. Вы сможете проследить захватывающий путь от казанской правительницы Сююмбике до одиозного Феликса Юсупова.

Темы лекции

На лекции будет обсуждено множество увлекательных тем:

  • Причины, по которым семья Юсуповых стала богаче Романовых.
  • Таланты и достижения представителей рода.
  • Жизнь княжеской четы Феликса и Ирины Юсуповой: от заговора против Григория Распутина до жизни в эмиграции.
  • Парижская жизнь зрелой пары и их модный дом Irfe.

Экскурсия по «Особняку Серебрякова»

Перед началом лекции вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы увидите:

  • Великолепную мраморную лестницу в вестибюле.
  • Парадные залы с уникальными цветами, резными и расписными потолками.
  • Изразцовые печи XIX века в нескольких залах.

Организационная информация

Обратите внимание, что в стоимость билета входит:

  • Лекция.
  • Чаепитие.
  • Экскурсия.

Экскурсия пройдет до начала лекции и будет поделена на две группы: в 14:10 и 14:35. Продолжительность экскурсии составит 25 минут, а всего мероприятие займет 2 часа 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир истории и искусства вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
15:00 от 3500 ₽

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