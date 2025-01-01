Дом искусств «Особняк Серебрякова» и образовательный проект bigcity.art приглашают вас на уникальную лекцию с чаепитием, посвященную истории одного из самых известных семейств России — рода Юсуповых. Вы сможете проследить захватывающий путь от казанской правительницы Сююмбике до одиозного Феликса Юсупова.
На лекции будет обсуждено множество увлекательных тем:
Перед началом лекции вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы увидите:
Обратите внимание, что в стоимость билета входит:
Экскурсия пройдет до начала лекции и будет поделена на две группы: в 14:10 и 14:35. Продолжительность экскурсии составит 25 минут, а всего мероприятие займет 2 часа 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.
Не упустите возможность погрузиться в мир истории и искусства вместе с нами!