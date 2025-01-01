Лекция о роде Юсуповых: история, искусство и тайны

Дом искусств «Особняк Серебрякова» и образовательный проект bigcity.art приглашают вас на уникальную лекцию с чаепитием, посвященную истории одного из самых известных семейств России — рода Юсуповых. Вы сможете проследить захватывающий путь от казанской правительницы Сююмбике до одиозного Феликса Юсупова.

Темы лекции

На лекции будет обсуждено множество увлекательных тем:

Причины, по которым семья Юсуповых стала богаче Романовых.

Таланты и достижения представителей рода.

Жизнь княжеской четы Феликса и Ирины Юсуповой: от заговора против Григория Распутина до жизни в эмиграции.

Парижская жизнь зрелой пары и их модный дом Irfe.

Экскурсия по «Особняку Серебрякова»

Перед началом лекции вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы увидите:

Великолепную мраморную лестницу в вестибюле.

Парадные залы с уникальными цветами, резными и расписными потолками.

Изразцовые печи XIX века в нескольких залах.

Организационная информация

Обратите внимание, что в стоимость билета входит:

Лекция.

Чаепитие.

Экскурсия.

Экскурсия пройдет до начала лекции и будет поделена на две группы: в 14:10 и 14:35. Продолжительность экскурсии составит 25 минут, а всего мероприятие займет 2 часа 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир истории и искусства вместе с нами!