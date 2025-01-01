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Билеты от 800₽
Киноафиша
Феликс Царикати "Я спою Вам о любви!"
Феликс Царикати "Я спою Вам о любви!"
6+
эстрада
Возраст
6+
Билеты от 800₽
О концерте/спектакле
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20:50
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10 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
Москва, Волхонка, 15
19:00
от 800 ₽
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