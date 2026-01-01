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Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!
Билеты от 2000₽
Киноафиша Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!

Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт Феликса Царикати: Я люблю тебя, жизнь!

Музыка – это не просто искусство, это язык сердца, который понимает каждый. В рамках своего нового концерта «Я люблю тебя, жизнь!» Феликс Царикати, выдающийся баритон, приглашает всех ценителей музыки окунуться в атмосферу искренности и глубоких эмоций.

Многолетняя сценическая карьера Феликса и преданная армия поклонников являются ярким доказательством его таланта. Его голос способен вдохновить и подарить надежду, напомнить о важности любви и красоты жизни. Этот концерт – не просто музыкальное выступление, а речь о том, что делает нас людьми, о чем свидетельствует название мероприятия.

Приглашаем вас на уникальное звуковое событие, где каждый сможет найти отклик в своем сердце. Спектакль пройдет в Дворце Культуры Железнодорожников в Екатеринбурге, и начнется в 18:00. Это идеальная возможность провести вечер в окружении музыки и искусства, вспомнить, как прекрасно жить.

Купить билет на концерт Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!

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26 сентября суббота
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от 2000 ₽
В других городах
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28 сентября понедельник
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Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
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6 ноября пятница
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