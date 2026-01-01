Феерия музыкальных шедевров
6+
О концерте

Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга

Вас ждет незабываемый музыкальный вечер под управлением дирижера Ивана Столбова. Программа включает в себя произведения величайших композиторов, которые перенесут вас в мир классической музыки.

I отделение

  • Моцарт – Увертюра к опере «Волшебная флейта»
  • Вивальди – Концерт для флейты, струнных и бассо континуо Il gardellino ре мажор, RV428 (op.10/3)
    Солистка: Инна Черепанова
  • Кроммер – Концерт для двух кларнетов с оркестром, соч. 35
    Солисты: Антон Дереза, Виктор Иршаи

II отделение

  • Глинка – «Вальс-фантазия»
  • Аренский – Фантазия на темы Рябинина, соч. 48
    Солист: Илья Чирсков
  • Прокофьев – Симфония №1 «Классическая», соч. 25

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Каждый номер программы – это кусочек музыкального искусства, который вы сможете оценить в живом исполнении!

Июнь
6 июня суббота
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 250 ₽

