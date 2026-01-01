Феерия музыкальных шедевров

Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга

Вас ждет незабываемый музыкальный вечер под управлением дирижера Ивана Столбова. Программа включает в себя произведения величайших композиторов, которые перенесут вас в мир классической музыки.

I отделение

Моцарт – Увертюра к опере «Волшебная флейта»

– Увертюра к опере «Волшебная флейта» Вивальди – Концерт для флейты, струнных и бассо континуо Il gardellino ре мажор, RV428 (op.10/3)

Солистка: Инна Черепанова

– Концерт для флейты, струнных и бассо континуо Il gardellino ре мажор, RV428 (op.10/3) Солистка: Инна Черепанова Кроммер – Концерт для двух кларнетов с оркестром, соч. 35

Солисты: Антон Дереза, Виктор Иршаи

II отделение

Глинка – «Вальс-фантазия»

– «Вальс-фантазия» Аренский – Фантазия на темы Рябинина, соч. 48

Солист: Илья Чирсков

– Фантазия на темы Рябинина, соч. 48 Солист: Илья Чирсков Прокофьев – Симфония №1 «Классическая», соч. 25

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Каждый номер программы – это кусочек музыкального искусства, который вы сможете оценить в живом исполнении!