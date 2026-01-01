Феерия музыкальных шедевров

Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга
Программа включает в себя произведения величайших композиторов, которые перенесут вас в мир классической музыки.
I отделение
- Моцарт – Увертюра к опере «Волшебная флейта»
- Вивальди – Концерт для флейты, струнных и бассо континуо Il gardellino ре мажор, RV428 (op.10/3)
Солистка: Инна Черепанова
- Кроммер – Концерт для двух кларнетов с оркестром, соч. 35
Солисты: Антон Дереза, Виктор Иршаи
II отделение
- Глинка – «Вальс-фантазия»
- Аренский – Фантазия на темы Рябинина, соч. 48
Солист: Илья Чирсков
- Прокофьев – Симфония №1 «Классическая», соч. 25
