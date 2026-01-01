Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Федя и Вика в стране Футболии
Киноафиша Федя и Вика в стране Футболии

Спектакль Федя и Вика в стране Футболии

Постановка
Живой театр 6+
Режиссер Сергей Пантыкин
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Приключение в мире футбола

Федя волшебным образом попадает в страну «Футболия», где ему предстоит стать капитаном команды «Русиполие». В этом удивительном мире его команда сразится с грозным соперником — «Бразиморие», возглавляемым капитаном Шулёхой, который стал отсылкой к знаменитому броненосцу Фулеко, талисману чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.

Подготовка к финальному матчу
После неудачного старта у Феди опускаются руки, но на помощь приходит комментатор Вика Трещетка, которая становится его тренером. Она помогает Феде и команде подготовиться к матч-реваншу, вдохновляя их на новые победы.

Путь к чемпионству
С помощью Вики и сплоченной команды Федя находит силы и уверенность, чтобы добиться цели. Вместе они преодолевают трудности и, наконец, становятся чемпионами страны Футболии.

Приглашаем на спектакль!
Не пропустите это захватывающее приключение, полное футбольных страстей и дружбы!

Купить билет на спектакль Федя и Вика в стране Футболии

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

В ближайшие дни

Маленький принц
6+
Кукольный Детский

Маленький принц

12 сентября в 15:00 Екатеринбургский дом актера
от 500 ₽
Щелкунчик. Ожившая сказка. Балет при свечах с 3D-декорациями
6+
Балет Классическая музыка

Щелкунчик. Ожившая сказка. Балет при свечах с 3D-декорациями

7 января в 17:00 Центр культуры «Урал»
Билеты
Первая дискотека
0+
Детский Интерактивный

Первая дискотека

22 августа в 11:00 Желтый квадрат
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше