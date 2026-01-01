Спектакль Федя и Вика в стране Футболии

Приключение в мире футбола

Федя волшебным образом попадает в страну «Футболия», где ему предстоит стать капитаном команды «Русиполие». В этом удивительном мире его команда сразится с грозным соперником — «Бразиморие», возглавляемым капитаном Шулёхой, который стал отсылкой к знаменитому броненосцу Фулеко, талисману чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.

Подготовка к финальному матчу

После неудачного старта у Феди опускаются руки, но на помощь приходит комментатор Вика Трещетка, которая становится его тренером. Она помогает Феде и команде подготовиться к матч-реваншу, вдохновляя их на новые победы.

Путь к чемпионству

С помощью Вики и сплоченной команды Федя находит силы и уверенность, чтобы добиться цели. Вместе они преодолевают трудности и, наконец, становятся чемпионами страны Футболии.

Приглашаем на спектакль!

Не пропустите это захватывающее приключение, полное футбольных страстей и дружбы!