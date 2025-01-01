Меню
Feduk
Билеты от 1700₽
16+
Возраст 16+
О концерте

Концерт Feduk в Санкт-Петербурге

Feduk, российский рэпер, который сделал заметную карьеру в музыкальной индустрии, заявляет о себе в новой локации: Санкт-Петербурге. После успешного старта в рэпе, он привлек внимание широкой аудитории с помощью главного хита 2017 года «Розовое вино», который стал настоящим гимном для многих.

Музыкальный стиль и эксперименты

Feduk известен своими смелыми экспериментами в звучании и оригинальными треками, которые по-прежнему занимают топовые позиции в чартах. Его уникальный стиль сочетает элементы поп-музыки и рэпа, что делает его выступления исключительно атмосферными и запоминающимися.

Не упустите возможность увидеть концерты Feduk в Санкт-Петербурге и насладиться его энергией и атмосферой, которая царит на его выступлениях!

Апрель
11 апреля суббота
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1700 ₽
В других городах
Апрель
3 апреля пятница
20:00
КСК «Арена» Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8
от 2700 ₽
25 апреля суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 3000 ₽
30 апреля четверг
20:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2500 ₽

