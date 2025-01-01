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Feduk. Summer Sound х билайн
Билеты от 3000₽
Киноафиша Feduk. Summer Sound х билайн

Feduk. Summer Sound х билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Фестиваль Summer Sound x билайн: Уникальное выступление FEDUKа в Москве

Летний музыкальный фестиваль Summer Sound x билайн готов порадовать зрителей незабываемым выступлением FEDUK. Этот талантливый артист мастерски сочетает различные жанры, от дерзкого уличного хип-хопа до трогательной лирики. Его хиты, такие как «Розовое вино», «Краски» и «Моряк», уже завоевали сердца многих, и теперь у вас есть возможность насладиться их исполнением вживую!

Специальные условия для VIP-гостей

Для самых взыскательных зрителей предусмотрены особые условия:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Гостям предоставляется отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. А лучший вид на сцену сделает ваше времяпрепровождение незабываемым.
  • ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Здесь вас ждет превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.

Общие зоны для всех зрителей

Для тех, кто предпочитает более демократичные условия, доступны:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера, где вы сможете насладиться атмосферой вместе с другими зрителями.
  • Фан-зона: билет в эту зону гарантирует вам пребывание в самом центре событий, максимально близко к сцене.

Подготовьтесь заранее!

Чтобы избежать задержек при входе, мы настоятельно рекомендуем готовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 3000 ₽

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