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FEDUK. Летний концерт
Киноафиша FEDUK. Летний концерт

FEDUK. Летний концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт FEDUK в Санкт-Петербурге

30 августа в 19:00 в Дворе Гостинки пройдет летний концерт популярного исполнителя FEDUK. Артист, который начал свою карьеру в рэпе, стал известен благодаря своему хиту 2017 года «Розовое вино», который покорил сердца миллионов слушателей.

Музыкальный путь артиста

FEDUK, настоящее имя которого Федор Ильичев, сумел создать успешную карьеру, начиная с уличной музыки и постепенно переходя в поп-музыку. Его смелые эксперименты и мощные треки позволяют ему оставаться в авангарде музыкальных трендов, привлекая внимание как поклонников, так и критиков.

Что ожидать от концерта?

На концерте можно ожидать не только исполнение популярных хитов, но и новые композиции, которые уже успели завоевать симпатии публики. Атмосфера летнего вечера, живое исполнение и энергичные выступления — все это создаст незабываемые впечатления для зрителей.

Не упустите шанс насладиться живым выступлением одного из самых ярких исполнителей современности!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:00 от 3000 ₽

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