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Федра
Киноафиша Федра

Спектакль Федра

16+
Возраст 16+

О спектакле

Описание спектакля

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает зрителей на классическую трагедию Жана Расина «Федра» в постановке режиссера Дарьи Супруновой. Эта удивительная драма рассказывает о дочери критского царя Миноса, Федре, чья жизнь оказывается запутанной в сетях любовного интриганства.

Сюжет

Федра, ведомая безумной страстью и мстительной Афродитой, разжигает опасную игру чувствами, которая ведет к неминуемой трагедии. В этой драме порок и добродетель переплетаются, создавая напряженную атмосферу и обрекая героев на неизбежную судьбу.

Поддержка

Постановка спектакля осуществлена при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Новый век».

Режиссер
Дарья Супрунова
В ролях
Вероника Гальченко
Илья Боров
Тимофей Ситников
Кристина Ямщикова
Нина Плотникова
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