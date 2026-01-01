Описание спектакля

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает зрителей на классическую трагедию Жана Расина «Федра» в постановке режиссера Дарьи Супруновой. Эта удивительная драма рассказывает о дочери критского царя Миноса, Федре, чья жизнь оказывается запутанной в сетях любовного интриганства.

Сюжет

Федра, ведомая безумной страстью и мстительной Афродитой, разжигает опасную игру чувствами, которая ведет к неминуемой трагедии. В этой драме порок и добродетель переплетаются, создавая напряженную атмосферу и обрекая героев на неизбежную судьбу.

Поддержка

Постановка спектакля осуществлена при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Новый век».