Спектакль Федра

Знаменитая трагедия Жана Расина в постановке Игоря Яцко на сцене Школы драматического искусства

Трагедия Жана Расина «Федра» — это история о запутанных страстях и неизбежных последствиях. Главная героиня, Федра, отчаянно борется с безумным чувством к своему пасынку, однако натиск своих эмоций оказывается слишком сильным. В итоге, она оказывается втянута в трагические события, разворачивающиеся под давлением судьбы.

В этом произведении Тесей, ранее считающийся героем, становится причиной надвигающейся катастрофы. В таком контексте его образ открывает «ящик Пандоры», запуская цепь фатальных событий. Эмоциональное напряжение нарастает в свете аристократической виллы, где происходит действие, и море становится мрачным свидетелем человеческих страстей.

Сцена наполнена не только светом и воздухом, но и предчувствием трагедии. Музыка, видео и сценография создают атмосферу, где стихии сами становятся участниками происходящего, что добавляет глубину и психологическое напряжение сюжету.

Не упустите возможность увидеть эту классическую трагедию на сцене. Каждый зритель сможет ощутить весь спектр эмоций и драматизма, который заложен в этом выдающемся произведении.