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Федра
Билеты от 1200₽
Киноафиша Федра

Спектакль Федра

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Режиссер Игорь Яцко
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Знаменитая трагедия Жана Расина в постановке Игоря Яцко на сцене Школы драматического искусства

Трагедия Жана Расина «Федра» — это история о запутанных страстях и неизбежных последствиях. Главная героиня, Федра, отчаянно борется с безумным чувством к своему пасынку, однако натиск своих эмоций оказывается слишком сильным. В итоге, она оказывается втянута в трагические события, разворачивающиеся под давлением судьбы.

В этом произведении Тесей, ранее считающийся героем, становится причиной надвигающейся катастрофы. В таком контексте его образ открывает «ящик Пандоры», запуская цепь фатальных событий. Эмоциональное напряжение нарастает в свете аристократической виллы, где происходит действие, и море становится мрачным свидетелем человеческих страстей.

Сцена наполнена не только светом и воздухом, но и предчувствием трагедии. Музыка, видео и сценография создают атмосферу, где стихии сами становятся участниками происходящего, что добавляет глубину и психологическое напряжение сюжету.

Не упустите возможность увидеть эту классическую трагедию на сцене. Каждый зритель сможет ощутить весь спектр эмоций и драматизма, который заложен в этом выдающемся произведении.

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Сентябрь
Октябрь
12 сентября суббота
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 2000 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 2000 ₽
11 октября воскресенье
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 1200 ₽
27 октября вторник
19:00
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