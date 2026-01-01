Интерактивный спектакль для детей

Зрителей ждёт необычное представление — спектакль-провокация под названием «Федоткины смешилки, Федулкины страшилки». Главные герои, два весёлых добрых молодца Федотка и Федулка, странствуют по свету, рассказывая удивительные истории. Однако на этот раз их сказочный запас иссяк, и теперь они нуждаются в помощи зрителей, чтобы придумать новую сказку!

Спектакль-провокация: учимся на ошибках

Формат постановки уникален: актёры не просто рассказывают истории, но активно взаимодействуют с залом, приглашая детей стать частью спектакля. По задумке режиссёра, в ходе игры ребятам предлагается сделать выбор, который не всегда бывает правильным. Когда ошибка становится очевидной, актёры помогают её исправить.

Это не просто развлечение, а важный педагогический момент. Спектакль учит детей анализировать свои поступки, позволяя ошибаться и учиться на этих ошибках в безопасной атмосфере театра. Ведь лучше решать сложные ситуации на сцене, чем в жизни.

Для кого этот спектакль?

«Федоткины смешилки, Федулкины страшилки» — это яркое, интерактивное представление, где каждый ребёнок почувствует себя соавтором новой истории. Спектакль подходит для зрителей младшего возраста и обещает стать настоящим событием для всей семьи.

Приходите помочь Федотке и Федулке сочинить новые сказки и поучаствовать в увлекательных приключениях!