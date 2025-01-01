«Федорино горе» – спектакль с детективным сюжетом и мастер-классом для самых маленьких

«Скачет сито по полям, а корыто по лугам...» Эти строки из любимых детских стихов заставляют задуматься: что же на самом деле произошло с посудой? Убежала ли она только от нечистоплотности Федоры, или за этой историей кроется гораздо более глубокая истина?

Спектакль «Федорино горе» предлагает зрителям погрузиться в увлекательное детективное расследование. Персонажам предстоит не только найти ответ на этот вопрос, но и понять, как важно ценить каждое мгновение и чувствовать тех, кто рядом.

Финал, полный волшебства

На завершающем аккорде спектакля зрителей ждет яркое зрелище: вся сцена наполнится радужными мыльными пузырями. Это символ ценности каждого мгновения, которое мы должны уметь ценить.

Мастер-класс для юных зрителей

Кроме того, после спектакля пройдет мастер-класс, где дети смогут научиться создавать свои собственные мыльные пузыри. Это отличная возможность не только развлечься, но и узнать что-то новое!

Не упустите шанс насладиться этим удивительным спектаклем, который сочетает в себе детский восторг и глубокие жизненные уроки. Приходите и откройте для себя мир «Федорино горе»!