Фёдор Шаляпин. Концерт-посвящение.

Вечер, посвящённый Фёдору Шаляпину: музыкальное наследие великого артиста

Каждое появление Фёдора Шаляпина на сцене становилось глубоким художественным опытом для зрителей и его коллег. Среди его партнёров были такие знаменитые имена, как Собинов, Тотти даль Монте и Фелия Литвин. Сотрудничество с Шаляпиным открывало двери к профессиональному росту и исторической славе, хотя иногда оставляло артистов в тени его гения.

Практически все выдающиеся исполнители, работавшие с Шаляпиным, упоминали его личность в своих мемуарах, что подтверждает его значительное влияние на музыкальное искусство.

Программа вечера

В рамках проекта «Федор Шаляпин. Концерт-посвящение» мы воссоздадим встречу Шаляпина с его коллегами-артистами. В программе вечера – оперные сцены, народные песни и романсы.

Участники концерта

В музыкальном вечере выступит симфонический коллектив «Петербург» под руководством талантливого дирижера Александра Гойхмана, лауреата премии «Золотая маска». Также на сцене будут солисты прославленного Большого театра России, известные исполнители басовых партий: Владимир Комович, Юрий Сыров и Габриель де Рель.

Ведущей концерта станет Ольга Селиверстова, солистка Большого театра, обладающая прекрасным сопрано.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое погрузит вас в атмосферу творчества великого Фёдора Шаляпина.