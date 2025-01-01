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Фёдор Шаляпин. Концерт-посвящение.
Киноафиша Фёдор Шаляпин. Концерт-посвящение.

Фёдор Шаляпин. Концерт-посвящение.

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер, посвящённый Фёдору Шаляпину: музыкальное наследие великого артиста

Каждое появление Фёдора Шаляпина на сцене становилось глубоким художественным опытом для зрителей и его коллег. Среди его партнёров были такие знаменитые имена, как Собинов, Тотти даль Монте и Фелия Литвин. Сотрудничество с Шаляпиным открывало двери к профессиональному росту и исторической славе, хотя иногда оставляло артистов в тени его гения.

Практически все выдающиеся исполнители, работавшие с Шаляпиным, упоминали его личность в своих мемуарах, что подтверждает его значительное влияние на музыкальное искусство.

Программа вечера

В рамках проекта «Федор Шаляпин. Концерт-посвящение» мы воссоздадим встречу Шаляпина с его коллегами-артистами. В программе вечера – оперные сцены, народные песни и романсы.

Участники концерта

В музыкальном вечере выступит симфонический коллектив «Петербург» под руководством талантливого дирижера Александра Гойхмана, лауреата премии «Золотая маска». Также на сцене будут солисты прославленного Большого театра России, известные исполнители басовых партий: Владимир Комович, Юрий Сыров и Габриель де Рель.

Ведущей концерта станет Ольга Селиверстова, солистка Большого театра, обладающая прекрасным сопрано.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое погрузит вас в атмосферу творчества великого Фёдора Шаляпина.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 октября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Фёдор Шаляпин. Концерт-посвящение. Фёдор Шаляпин. Концерт-посвящение. Фёдор Шаляпин. Концерт-посвящение.

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