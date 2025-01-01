Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фёдор Абаза, аб-т №11

Фёдор Абаза, аб-т №11

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 апреля
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
АСО, П.Балефф Аб-т № 4
5 мая в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
2 августа в 20:30 Квартира 8
от 900 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
20 декабря в 15:00 Колизей
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше