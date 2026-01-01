Оповещения от Киноафиши
Favourite jazz. Григорий Дягин и Платон Газелериди
6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в джаз-клубе «EverJazz»

В джаз-клубе «EverJazz» состоится выступление Григория Дягина (саксофон) и Платона Газелериди (рояль) с програмой под названием «Favourite jazz». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки.

Концепция программы

Название «Favourite jazz» (в переводе «Любимая джазовая музыка») отражает суть программы. По словам Григория Дягина, композиторы и исполнители выбрали для исполнения те произведения, которые действительно нравятся именно им. Без имен и посвящений – только личный музыкальный вкус. Это настоящая джазовая классика, основанная на любимых темах исполнителей.

Атмосфера вечера

Выступление дуэта пройдет в почти камерной атмосфере, создавая уникальный акустический звук. Оригинальные аранжировки джазовых композиций эпохи свинга и бродвейских постановок подарят незабываемые эмоции. Зрители смогут насладиться мастерством музыкантов и атмосферой уюта.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых музыкантов и насладиться их любимыми джазовыми произведениями. Ждем вас в джаз-клубе «EverJazz»!

Состав выступления

Григорий Дягин – саксофон; Платон Газелериди – рояль.

 

Март
31 марта вторник
21:30
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1200 ₽

