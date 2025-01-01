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Фавориты пушкинской эпохи
Киноафиша Фавориты пушкинской эпохи

Фавориты пушкинской эпохи

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фавориты пушкинской эпохи: музыкальный вечер в Доме Кочневой

Приглашаем вас на увлекательный концерт, посвященный любимым произведениям пушкинской эпохи. В программе вечера — произведения, которые оставили след в сердцах многих поколений зрителей.

Исполнители вечера

  • Виктория Ребенко — сопрано, лауреат международных конкурсов
  • Артем Мелихов — тенор, обладатель множества наград
  • Андрей Свяцкий — баритон, известный своим мощным голосом и артистизмом
  • Михаил Бузин — фортепиано, виртуозный пианист и композитор

Ведущий концерта

Концерт ведет Георгий Ковалевский, кандидат искусствоведения, который расскажет о контексте произведений и их значении в культуре.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Это значит, что вы сможете насладиться музыкой и атмосферой без длительных перерывов.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и поэзии, вдохновленной творчеством А.С. Пушкина!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

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