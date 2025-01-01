Фавориты пушкинской эпохи: музыкальный вечер в Доме Кочневой

Приглашаем вас на увлекательный концерт, посвященный любимым произведениям пушкинской эпохи. В программе вечера — произведения, которые оставили след в сердцах многих поколений зрителей.

Исполнители вечера

Виктория Ребенко — сопрано, лауреат международных конкурсов

— сопрано, лауреат международных конкурсов Артем Мелихов — тенор, обладатель множества наград

— тенор, обладатель множества наград Андрей Свяцкий — баритон, известный своим мощным голосом и артистизмом

— баритон, известный своим мощным голосом и артистизмом Михаил Бузин — фортепиано, виртуозный пианист и композитор

Ведущий концерта

Концерт ведет Георгий Ковалевский, кандидат искусствоведения, который расскажет о контексте произведений и их значении в культуре.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Это значит, что вы сможете насладиться музыкой и атмосферой без длительных перерывов.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и поэзии, вдохновленной творчеством А.С. Пушкина!