Фавориты пушкинской эпохи

Приглашаем вас на увлекательный концерт, посвященный любимым произведениям пушкинской эпохи. В программе вечера — произведения, которые оставили след в сердцах многих поколений зрителей.
Концерт ведет Георгий Ковалевский, кандидат искусствоведения, который расскажет о контексте произведений и их значении в культуре.
Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Это значит, что вы сможете насладиться музыкой и атмосферой без длительных перерывов.
Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и поэзии, вдохновленной творчеством А.С. Пушкина!