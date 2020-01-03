Спектакль Фауст

Трагедия любви в опере «Фауст»

«Как ты относишься к религии?» – спрашивает наивная Гретхен у ученого Фауста в трагедии Гёте. Этот вопрос, хоть и не попал в либретто оперы, стал важной частью произведения Шарля Гуно. Композитор, работавший церковным музыкантом и намеревавшийся стать священником, вложил в свою музыку глубокие религиозные размышления.

В новой постановке «Фауста» в Мариинском театре британская художница и режиссер Изабелла Байвотер исследует внутренний конфликт героев, наблюдая за верующим человеком, совершающим поступки, неприемлемые для Бога. Ее Мефистофель не просто «отец лжи», а часть человеческой природы, с которой каждый должен бороться.

Современные интерпретации классики

История любви Фауста и Маргариты в этой версии перенесена в начало XX века, но режиссер подчеркивает, что такие трагедии повторяются из века в век. На сцене герои бродят среди могильных плит, на которых написаны их имена и даты, что создает ощущение вечности их страсти.

В контексте современной морали Байвотер сравнивает Фауста с Гумбертом из романа Набокова, а Маргариту – с Лолитой. Героине оперы всего четырнадцать, и её соблазнитель – старик, вернувший ей лишь физическую молодость. Фауст видит в ней лишь «нимфетку», одну из многих, что подчеркивает безнадежность их любви.

Музыка как язык чувств

Несмотря на готическую суровость сценического решения, «Фауст» остается роскошным романтическим спектаклем благодаря музыке Гуно. Чем проще жесты на сцене, тем выразительнее звучит оркестр, передающий весь спектр чувств героев – от нежности до отчаяния.

Опера наполнена великолепными мелодиями, многие из которых стали концертными хитами: куплеты Мефистофеля о золотом тельце, баллада Маргариты о фульском короле, ария Фауста «Привет тебе, приют невинный», марш солдат и вальс.

Трагедия любви и искупление

Трагическая гибель Маргариты в финале переживается не как торжество смерти, а как триумф любви. Она спасена за свою любовь и возносится к Богу, что подчеркивает глубокую эмоциональную силу музыки.

Не упустите возможность увидеть эту впечатляющую интерпретацию классической оперы на сцене Мариинского театра!