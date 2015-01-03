Меню
Фауст
Фауст

Спектакль Фауст

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 18+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Жизнь и Смерть, Взлет и Падение, Бог и Дьявол...»

Эти вселенские категории сопровождают человечество на протяжении всего существования», — так начинается философский путь, который исследует спектакль. В нем рассматриваются вопросы, связанные с тем, что для кого-то жизнь может стать адом, а смерть — долгожданным избавлением от мучений. Вековые проблемы человеческого существования в этом произведении переплетаются с современными научными достижениями и нравственными дилеммами.

Технологии и бессмертие: иллюзия контроля над природой

Наука XXI века, способная клонировать людей и заменять стареющие органы, ставит вопросы о том, что такое человеческое тело и как оно воспринимается в условиях технологического прогресса. Спектакль поднимает важную тему: возможно ли вмешательство в природу человека, не нарушая баланс жизни и смерти? В этой борьбе с естественными законами природа и человек оказываются в тупике, где не только тело, но и душа подвергаются искушениям и манипуляциям.

Фауст: цена второго шанса и борьба за душу

Главный герой спектакля, Фауст, решает заплатить любую цену за вторую молодость. Но что произойдет, если он нарушит естественные законы и ввергнет себя в бесконечную цепь преступлений? Спектакль предлагает задуматься: что важнее — стремление к бессмертию или осознание смертности и важности каждого момента жизни?

Загадка человеческой души: кто управляет людьми?

«Главная борьба идет за души», — утверждается в спектакле, где обсуждается вопрос о том, как легче управлять людьми, если они лишены памяти, любви, веры и надежды. Здесь проявляется и дьявольская затея — превращение человечества в послушное стадо. Спектакль поднимает важный вопрос: как оставаться человеком в мире, где сатана может быть не старинным мифом, а реальной угрозой, скрытой за маской обаяния и искушения?

Выбор как право человечества: что будет дальше?

Спектакль предлагает зрителям не только следить за выбором героев, но и самому сделать свой выбор: какой мир мы создаем? «Свой выбор делают герои этой драмы — Фауст, Маргарита, Валентин, Зибель, Марта, Вагнер...» — и теперь настала очередь зрителей осознать свой выбор, понять, как им жить дальше, оставаться людьми и жить в соответствии с высшими моральными принципами.

Режиссер
Юрий Александров
В ролях
Алексей Пашиев
Юрий Борщев
Антон Морозов
Ефим Расторгуев
Валентина Феденева

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фауст

