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Фауст
Киноафиша Фауст

Спектакль Фауст

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Новая интерпретация классики Гёте в Коляда-театре

Новый спектакль «Коляда-Театра» предлагает свежий взгляд на бессмертную трагедию Гёте. В главной роли — заслуженный артист РФ Олег Ягодин, воплощающий образ Фауста, великого искателя смысла жизни и счастья. Его персонаж задается вечным вопросом: как найти и удержать мимолетное счастье в быстро изменяющемся мире?

Остановка во времени

Знаменитые слова Фауста «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» здесь приобретают особое значение. Спектакль напоминает зрителям о том, что счастье не нужно искать где-то вдали, оно всегда рядом. Нужно лишь остановиться, оглянуться и осознать свою жизнь в её неповторимом здесь и сейчас. Режиссер Николай Коляда подчеркивает важность этого мгновения, когда мы видим любовь и заботу близких, которая часто остается незамеченной в суете.

Вдохновение поэзией и философией

Цитата Тютчева «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» органично вплетается в философскую ткань спектакля. Постановка напоминает, что наша жизнь — это не черновик, а финальная, единственная версия. Спектакль наполнен размышлениями о быстротечности времени, иллюзорности наших надежд на «лучшее будущее» и необходимости ценить настоящее.

Творческая команда

В роли Мефистофеля — Антон Макушин и Константин Итунин. Спектакль поставлен с участием всей труппы театра, что придает сценам особую энергию. Хореография от Елены Коротаевой и сценическое оформление Льва Низами создают выразительный визуальный ряд, усиливающий эмоциональное воздействие постановки.

Режиссерский взгляд

Автор сценической редакции и режиссер — Николай Коляда, который привнес в классический сюжет элементы современности и национального колорита. Спектакль погружает зрителей в мир глубоких философских размышлений о смысле жизни, счастье и человеческом предназначении.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Олег Ягодин
Константин Итунин
Антон Макушин
Кристина Горбунова
Дарья Квасова
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