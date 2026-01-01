Спектакль "Фауст" от Дмитрия Акриша сохраняет трагическую грань Гёте, представляя современного человека, ежедневно подвергаемого соблазнам современного мира.

В этом исполнении Мефистофель предстает как внутренний конфликт в душе человека, а не внешняя инфернальная сила. Спектакль рассматривает соблазны, сомнения и тоску от пресыщенности, выраженные в лице современного Мефистофеля, который может явиться в каждом прохожем, случайном собеседнике или встреченном на улице человеке.

Это серьезный диалог о одиночестве человека, освещающий беспредел пустоты человеческой жизни. Спектакль Дмитрия Акриша предлагает глубокий взгляд на актуальные проблемы человеческой сущности и ее вечных стремлений.