Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фауст
Киноафиша Фауст

Спектакль Фауст

Современное переосмысление классического произведения 18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль "Фауст" от Дмитрия Акриша сохраняет трагическую грань Гёте, представляя современного человека, ежедневно подвергаемого соблазнам современного мира.

В этом исполнении Мефистофель предстает как внутренний конфликт в душе человека, а не внешняя инфернальная сила. Спектакль рассматривает соблазны, сомнения и тоску от пресыщенности, выраженные в лице современного Мефистофеля, который может явиться в каждом прохожем, случайном собеседнике или встреченном на улице человеке.

Это серьезный диалог о одиночестве человека, освещающий беспредел пустоты человеческой жизни. Спектакль Дмитрия Акриша предлагает глубокий взгляд на актуальные проблемы человеческой сущности и ее вечных стремлений.

Режиссер
Дмитрий Акриш
В ролях
Полина Бабаева
Андрей Блажилин
Анастасия Бурмистрова
Игорь Гордеев
Роман Горбачев

Фотографии

Фауст Фауст Фауст Фауст Фауст Фауст Фауст
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше